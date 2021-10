Štefan Harabin, bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky (do roku 2014) a bývalý místopředseda slovenské vlády Roberta Fica (v letech 2006 až 2009), publikoval krátce před půlnocí 15. září 2021 na svém facebookovém profilu text, podle nějž ruský prezident Vladimir Putin "přitvrzuje" a varuje muslimské menšiny žijící v Rusku, že tato země nebude tolerovat neúctu k ruské kultuře.

"Jakákoli menšina, odkudkoli, pokud chce v Rusku žít, pracovat a jíst, by měla mluvit rusky a měla by respektovat všechny ruské zákony. Pokud dávají přednost právu šaría a chtějí žít život muslimů, potom jim jasně doporučujeme, aby šli žít na místa, kde je to státní zákon," uváděl Harabin údajnou "citaci" Putinova projevu, jenž měl být "nejkratší řečí, jakou kdy Putin měl".

O den později přetiskly tento text i slovenské servery Slobodné zprávy, Picus Capital, CZ24News, Hlavný denník nebo Podtatranský kurier. Odkazy na tento text (i jeho český překlad) se začaly výrazně sdílet na sociálních sítích, a to jak na Slovensku, tak v Česku. Text však popisuje projev, který Putin ve skutečnosti nikdy nepronesl.

Putin proti muslimům?

Ruský prezident měl tento projev údajně pronést ve Státní dumě neboli dolní komoře ruského parlamentu, nikde v textu však nebyla žádná zmínka o tom, kdy nebo při jaké příležitosti se to mělo stát. "Rusko nepotřebuje muslimské menšiny," řekl prý Putin. "Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme udělovat zvláštní výsady ani se nebudeme snažit změnit naše zákony tak, aby vyhovovaly jejich přáním, bez ohledu na to, jak nahlas křičí diskriminace!"

V dalších větách údajně uvedl, že by se Rusové měli lépe poučit ze "sebevražd takzvaných demokracií", jako je Amerika, Anglie, Francie, Německo a Nizozemsko, mají-li přežít jako národ. "Muslimové tyto státy ovládají, ale nebudou ovládat Rusko. Naše ruské zvyky a tradice nejsou slučitelné s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby práva šaría a muslimů. Když tento čestný legislativní orgán uvažuje o vytvoření nových zákonů, měl by mít první na mysli ruský národní zájem, s pozorováním, že muslimské menšiny nejsou ruské," pravil prý Putin.

Článek Slobodných zpráv vyšel bez udání jména autora (ten byl označen pouze jako "admin"), pod text na serveru Picus Capital se jako autor podepsal kdosi, kdo se označoval jako Andrej Novák. CZ24News a Podtatranský kurier podepsaly pod text přímo Harabina a Hlavný denník jej citoval.

Odkaz na Slobodné zprávy se objevil například v české facebookové skupině "CZEXIT !!!" s 8,9 tisíce členů nebo na facebookové stránce "IVČRN Kroměříž" (IVČRN je zkratka iniciativy Islám v České republice nechceme, pozn. red.), text nebo odkaz na něj sdílela i řada individuálních uživatelů. Stejný text se na sociálních sítích objevil také v češtině - na Facebooku se šířil například z profilu uživatele označovaného jako Karel Zábrodský.

Ruský prezident to nikdy neřekl

Sdíleli ale lež: jak zjistila tisková agentura AFP, Putin takový projev nikdy nepřednesl. "Slovenskému týmu AFP Fakty se nepodařilo dohledat žádný důkaz o tom, že by Putin podobný projev pronesl, ať už v dumě či kdekoliv jinde… Ani po důkladném vyhledávání za použití různých kombinací klíčových slov jako ‚šaría‘, ‚muslimská menšina‘ či ‚Putin migrace‘ (ať už v angličtině nebo v ruštině) jsme žádnou zmínku o výše zmíněném projevu nenašli ani na stránce Kremlu, ani na stránce Státní dumy, ruské vlády či jakýchkoliv relevantních médií, která by o podobné události bezpochyby informovala," uvedl Robert Barca z agentury AFP.

Tým AFP Fakty našel první zmínku o údajném Putinově citátu v angličtině ve facebookovém příspěvku z října 2013, v ruštině pak v příspěvku na internetovém fóru livejournal.com z ledna 2014. "Tyto dřívější verze citátu, které v minulosti vyvrátily organizace jako Snopes či Politifact, obsahovaly zmínku o tom, že Putin měl tento projev přednést v dumě 4. ledna nebo 4. srpna 2013. Zkontrolovali jsme tedy program Státní dumy i ruského prezidenta na tyto konkrétní dny, ale žádnou zmínku o projevu týkajícím se muslimské menšiny jsme nenašli," dodal Barca.

Podle této agentury není vyloučeno, že část citátu pochází z Putinova projevu na setkání Rady Federálního migračního úřadu, kterého se zúčastnil 26. ledna 2012 a kde se k migraci v obecné rovině vyjadřoval. Mimo jiné tehdy řekl: "Musíme vytvořit podmínky pro přistěhovalce, aby se normálně integrovali do naší společnosti, učili se rusky, samozřejmě respektovali naši kulturu a tradice a dodržovali ruské zákony. V této souvislosti se domnívám, že rozhodnutí o povinné výuce ruského jazyka a o povinných zkouškách je odůvodněné."

Jak ale AFP zdůrazňuje, ani jednou v tomto projevu nezmínil muslimy, islám ani právo šaría. "Prezident Vladimír Putin se za posledních 21 let zúčastnil mnoha akcí souvisejících s muslimskou komunitou v Rusku a ve svých veřejných prohlášeních k ní soustavně projevuje sympatie," uvedl Robert Barca s odkazy na celou řadu Putinových projevů od roku 2000, které to dokládají.

"Před dvěma měsíci, 21. června 2021, popřál Putin muslimské komunitě k tradičnímu Svátku oběti Íd al-adhá: ‚Drazí přátelé, (…) Přeji ruským muslimům zdraví, štěstí a dobro,‘" uzavírá Barca.

Přední slovenský dezinformátor

Štefan Harabin, od něhož se hoax o Putinovi začal šířit, nebyl usvědčen ze sdílení lží (či podivných konspiračních teorií) ani zdaleka poprvé. V květnu roku 2018 například zveřejnil na svém facebookovém profilu hoax o tom, že na Slovensko má být k 1. červenci toho roku dovezeno 11 tisíc migrantů z Afriky.

O rok dříve, v červnu 2017, zase publikoval nesmysl, že v tankovacích pistolích slovenských benzínových čerpadel BA jsou nastraženy jehly infikované virem HIV. Dokládal to přitom fotografií, kterou již v květnu toho roku zveřejnila jistá Jacqueline Medinová z Kalifornie s tím, že tento incident se stal "jejímu otci v Moreno Valley", přičemž americká média začala okamžitě upozorňovat na to, že podobný hoax se šíří již od roku 2000.

"Proslavil se" také konspirační teorií, podle níž organizace Člověk v tísni podprahově propaguje symbol Satana. V reálu šlo o to, že Člověk v tísni použil na Slovensku v roce 2018 pro svou kampaň Skutečný dárek jako maskota "kozu Božku", protože kampaň upozorňovala lidi na to, že ve světě jsou stále země, kde může koza rodinám přinést obživu nebo pro ně znamenat zdroj příjmů. Podle Harabina ale právě koza může být "za určitých okolností" vnímána jako satanský symbol. V pořadu vysílaném na dezinformačním kanálu Slobodný vysielač pak Harabin tvrdil, že "tyto symboly jsou vysílané podprahově, ale vysoce sofistikovaně a záměrně, aby se stíraly rozdíly mezi dobrem a zem a rozkládala se morálka".

V roce 2019 Harabin kandidoval na slovenského prezidenta a se 14 procenty skončil třetí za Marošem Šefčovičem a Zuzanou Čaputovou, která prezidentskou volbu nakonec vyhrála.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkSlovenská policie začala letos Harabina trestně stíhat v souvislosti s jeho zpochybňováním koronavirové nákazy a odmítáním protiepidemických opatření, a protože si nepřebíral poštu se sdělením obvinění, vyhlásila po něm letos v dubnu pátrání. Nakonec ho našla doma, ale bývalý politik ji podle deníku Sme odmítl vpustit do dveří.

Hygienická nařízení (konkrétně nošení roušek) odmítal respektovat také jeho syn, soudce bratislavského soudu Branislav Harabin, jenž byl kvůli tomu podle Sme přeřazen z trestního práva na obchodněprávní grémium, aby nepřicházel do styku s ostatními účastníky soudních jednání.