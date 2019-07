S nadměrnou ztrátou vlasů bojuje stále více lidí. Nehrozí jen mužům nabitým testosteronem, naopak postihnout může kohokoliv z nás. Dobrou zprávou je, že dnes už existuje celá řada léčebných metod, které mohou tento proces zmírnit anebo úplně zastavit.

Vlasy a zase vlasy | Foto: deník

Plešatění je noční můrou mužů i žen, protože postihuje každý aspekt života, od mezilidských vztahů až po profesní život. Při nedávných plošných studiích se zjistilo, že téměř polovina mužů ve věku 18 – 45 let má nějaký z typů alopecie, což je odborný termín pro ztrátu vlasů. Ve velké většině se přitom jedná o tzv. androgenní alopecii, což není nic jiného, než obecně známé plešatění. S ní mají zkušenost dvě třetiny mužů už ve věku 35 let a až 85% padesátníků. Problém s úbytkem vlasů řeší ale už i mladíci ve věku 20 let.