„Zpravodajství našich regionálních Deníků na internetu zaznamenalo prudký skok v zájmu uživatelů. Deník.cz se poprvé v historii zařadil mezi TOP 3 zpravodajské portály s největším počtem uživatelů českého internetu a předstihl tak některé tradiční internetové hráče. Převážně regionální zprávy přilákaly na Deník.cz během března a dubna půl milionu nových uživatelů. Kromě toho zaznamenal náš zpravodajský web během krize 61% nárůst celkového počtu návštěv,“ říká Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Zdroj: Deník

Časopisy ze „stáje VLM“, mezi něž mimo jiné patří Květy, Vlasta, National Geographic či řada televizních titulů, rovněž dokázaly, že figurují mezi lídry trhu. Nejprodávanějším titulem ve vysoce konkurenčním segmentu ženských lifestylových titulů se stal časopis Glanc s průměrným prodejem na vydání v počtu 31 tisíc kusů. V porovnání s konkurencí se výborně dařilo také gastronomickému titulu Gurmet, kdy jeho prodeje oproti minulému roku vzrostly o 19 %. Pozitivních výsledků dosáhly také televizní tituly, které potvrdily, že lidé zůstávali během pandemie u televizních obrazovek. Za zmínku stojí především nejprodávanější televizní titul na trhu TV Magazín, který je k dostání také jako pravidelná příloha pátečního vydání Deníku. Dobře si vedly i tituly Kreativ a Dům a zahrada.

Více o činnosti vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA se dozvíte ZDE

„Zájem o naše tituly i během krizového období nás velmi těší. Zároveň je to pro nás obrovská motivace, abychom se i nadále zamýšleli nad rozvojem našich titulů a dalšími možnostmi, jak čtenáře co nejvíce zaujmout a přinášet jim exkluzivní obsah. Obzvlášť, když jsme si potvrdili, že printové produkty stále plní svůj účel a že to co děláme má smysl.“ uvedla Jitka Afsahi, členka představenstva zodpovědná za časopisy.

Dařilo se také tištěnému Deníku, který v poměru únor-březen vykazuje nejnižší pokles volného prodeje oproti konkurenčním deníkům. I v době, kdy čtenáři kvůli epidemii zůstávali vesměs doma a řada prodejních míst byla zavřena, se prodej regionálních Deníků snížil o pouhá 2 %.

Deník si podle dat o dlouhodobé čtenosti z Mediaprojektu drží stabilní základnu více než 2 milionů pravidelných čtenářů a je nejčtenějším deníkem ve většině krajů České republiky.

Celkově všechny tiskové tituly v úhrnu vydávané VLM v březnu na rozdíl od konkurence rostly. Oproti předchozímu měsíci zaznamenaly zvýšení prodejů o 1,7 %. O pozitivních číslech lze mluvit také v případě meziročního porovnání průměrného prodaného nákladu březen 2019/2020, kde VLM vykazuje jeden z nejnižších propadů na mediálním trhu, a to o pouhých 5 %. Potvrzuje to stabilitu vydavatelství a dokládá to, že tituly VLM jsou stále vyhledávaným a oblíbeným artiklem u čtenářů napříč ČR.

„I přes složitost současné situace jsme si díky aktuálním výsledkům připomněli, kde je síla našeho vydavatelství a které jsou ty nejdůležitější pilíře, o které se budeme v dalších měsících opírat a které budeme dále rozvíjet,“ uvedl k aktuálnímu stavu Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva VLM.

„Za to všechno patří velké díky všem našim zaměstnancům, kteří vynaložili veškeré úsilí k tomu, abychom během koronakrize fungovali v nezměněném režimu a mohli tak být oporou našim čtenářům, uživatelům a klientům. Věřím, že všichni z VLM budeme dělat vše pro to, abychom jim byli dobrým partnerem i nadále, neboť, jak jsme si v posledních týdnech potvrdili a dostáli tak aktuálnímu mottu naší společnosti – Umíme v tom plavat,“ dodal Vít Nantl.