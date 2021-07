Od 1. července by mohly v MHD a vnitřních prostorách obchodů stačit pouze roušky na místo respirátorů. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce to řekl Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česko v posledních dnech eviduje i výskyt dalších a nebezpečnějších variant koronaviru, kromě britské také jihoafrickou, brazilskou a variantu delta (indická). Situaci ministerstvo podle Vojtěcha nyní pečlivě sleduje, zpřísnit opatření se zatím nechystá.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) | Foto: ČTK

„Situaci sledujeme velmi pečlivě. Nemáme jakékoliv signály o tom, že by v jakémkoliv kraji docházelo ke zhoršení epidemiologické situace, že by rostla incidence, že by rostly počty hospitalizovaných. Nemáme důvod v tuto chvíli dělat nějaké přísnější restrikce,“ uvedl ministr zdrvotnictví.