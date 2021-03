Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.

Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru dnes Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku.

O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Zeman poukázal na zájem Itálie a Slovenska o ruskou vakcínu. "Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou, nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé," řekl Zeman. Blatný se Storovou podle něj nesou za tato úmrtí plnou odpovědnost.

Blatný rezignovat nehodlá. „Sám neodstoupím. Trvám na tom, že Sputnik V musí mít před možným použitím v Česku souhlas Evropské lékové agentury,“ prohlásil pro Českou televizi.

Mechanismy pro výměnu ministrů

Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. "Myslím, že předseda (ČSSD Jan) Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy," poznamenal Zeman. Odvolání Petříčka považuje za reálné.

Petříček však svou rezignaci odmítl. „Jsem trnem v oku proto, že upozorňuji na bezpečnostní rizika kolem dostavby Dukovan,“ řekl pro Deník N. „Odmítám očkování lidí necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami. Za svou prací si stojím, výměny ve vládě jsou dány koaliční smlouvou,“ doplnil. Vyjádření ministra Petříčka ZDE.

"V ČR platí dělba moci a to, že jmenování a odvolání ministrů navrhuje předseda vlády," reagoval na prezidentův návrh šéf koaličních sociálních demokratů Jan Hamáček. ANO a ČSSD se podle něj drží koaliční smlouvy, kde jsou jasné mechanismy pro výměnu ministrů. Strany v minulosti trvaly na tom, že si navzájem své ministry "nekádrují". Výměnu ministra za ČSSD by tak Babišovi musel nejprve navrhnout Hamáček.

Zemanův názor je podle Hamáčka relevantní v rámci diskuse. Rozumí i tomu, že má hlava státu na různé ministry různé názory. "Ale říkám, že tím, kdo navrhuje personální změny v kabinetu, je předseda vlády," uvedl. Pokud by měl Hamáček výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu to, doplnil.

Blatný ČT řekl, že SÚKL je vysoce odbornou institucí. "Určitě nikdo nebude chtít ovlivňovat vedení SÚKL z politické pozice," uvedl. Doplnil, že si Zemanovo vyjádření pečlivě a se zájmem přečetl. "Vybral bych jinou část, kde prezident říká, že kdyby nebylo pandemie, tak bych byl docela dobrý ministr, takže to beru jako pochvalu," uvedl.

Své manažerské schopnosti hodnotit nechtěl, je to podle něj na někom jiném. "Necítím se ohrožen ve funkci, ale ani jakkoliv jinak. Dělám svoji práci odborně a nejlépe, jak umím. Pokud mě někdo odvolá, tak mě odvolá," uvedl.

Názor k Sputniku podle Blatného není ovlivněn tím, že pochází z Ruska. Stejný požadavek by měl na vakcíny z jakékoliv jiné země. "Když bude vyhodnocena vakcína kladně, tak budu poslední, kdo by tomu bránil. Na druhou stranu musím trvat na tom, že vakcíny v ČR musí být bezpečné a hodnocené EMA. Bez ohledu na to, odkud jsou," uvedl.

Reakce opozice

Prezidentův požadavek rozhořčil opoziční politiky. "Ministr Blatný sice už dávno neměl být ve funkci, ale ne kvůli Sputniku. Nezvládá pandemii, čísla jsou katastrofální. To, že nechce připustit necertifikované vakcíny, je naopak dobře," uvedl na twitteru například předseda ODS Petr Fiala.

— Petr Fiala (@P_Fiala) March 10, 2021

Požadavek prezidenta na odvolání Blatného, který odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny, považuje za nepřijatelný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Devadesátky už skončily! Na Hradě si toho ještě nevšimli, k šípku ať už jdou ti, co nehájí naši bezpečnost a naše zájmy!" poznamenal na twitteru.

Nepřijatelné, aby prezident požadoval odvolání Blatného, který nejde na ruku zájmům Ruska a Číny a odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny.



— Marian Jurečka (@MJureka) March 10, 2021

"Mám spoustu výhrad k tomu, jak pan ministr Blatný vykonává svou funkci, ale rozhodnutí, jestli nadále bude ministrem, je a mělo by být na premiérovi, nikoli na prezidentovi," řekl novinářům ve Sněmovně šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Za precedentní rozhodnutí do budoucna by považoval, kdyby Babiš ustupoval a případné odvolání ministra nebylo jeho svobodným rozhodnutím na základě zhodnocení Blatného výkonu.