„V předchozích projevech jsem se kontextem rozpočtu nezabýval. Byl v zásadě neměnný. Žili jsme v klidném období s mírným, ale trvalým ekonomickým růstem, excelentní nízkou mírou nezaměstnanosti a snižováním podílu státního dluhu na HDP. Pak přišla epidemie a ta měla zatím dvě vlny. V té první jsme museli opustit adoraci hospodářského růstu, abychom zachránili lidské životy,“ uvedl Zeman a dodal, že šlo v tu chvíli o úspěch v boji proti koronaviru.

„Stereotyp nadřazování ekonomického růstu nad cokoli jiného byl vyvrácen už v této první vlně. Pak přišla druhá vlna, částečně i díky naší nezodpovědnosti,“ upozornil prezident. „Zatímco v první vlně klesala příjmová stránka rozpočtu, ve druhé vlně rostly výdaje. Nemůžeme si dovolit druhý lockdown, to už by si ekonomika klekla, takže je nutné zadlužování.“

Nižší daň z příjmu na dva roky

K výdajové stránce rozpočtu Zeman uvedl, že by si přál, aby se jednalo o mimořádné výdaje, které budou jednorázové. „A když už to budou nevratné dotace, tak aby byly časově omezené,“ doplnil. „Právě proto jsem podpořil třeba pět tisíc korun na důchodce, ale s tím, že další rok bude normální valorizace.“

„Neznám hloupější diskusi, než je ta o zrušení superhrubé mzdy,“ pokračoval prezident a doplnil, že v každém případě se jedná o způsob stanovení daně z příjmu. „Nechápu, jak je možné, aby kvůli technikálii – měření základu daně z příjmu – se tady rozpoutala taková diskuse, když podstata věci je jiná. Spočívá ve výši daňové sazby.“

Snížení sazby daně z příjmu podle Zemana zasáhne ekonomiku ztrátou přibližně 90 miliard ročně. Za rozumné prezident považuje snížení této sazby na dobu dvou let.

Zeman ve svém projevu kritizoval také návrh odborů, aby se ke státnímu svátku dne 17. listopadu připojily další dva volné dny. To by podle prezidenta představovalo ztrátu ve výši 24 miliard korun. „Přimlouvám se za to, abychom podporovali COVID 3 jako základní program, který nás má vyvést z krize. Abychom postupně odbourávali dotace a nahrazovali je úvěry,“ uvedl.

Zrušení daňových výjimek

K příjmové stránce rozpočtu Zeman uvedl, že zdroje v současné situaci jednoduše nejsou. „Ano, můžeme si půjčit, ale půjčku budeme muset splatit,“ uvedl prezident.

„Spočítali jsme s paní ministryní Schillerovou, že zrušení daňových výjimek by představovalo 380 miliard korun,“ řekl Zeman a doplnil, že prospěchem pandemie by mohlo být nalezení odvahy přikročit ke změnám, ke kterým by v běžné době nebyla odvaha. Připomněl také, že hnutí ANO premiéra Andreje Babiše má zrušení daňových výjimek ve svém programu. „Za každou daňovou výjimkou stojí lobbystická skupina,“ prohlásil.