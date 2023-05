Do předčasného důchodu budou Češi moci nastoupit tři roky před řádným termínem namísto původních pěti let. Penze se také bude víc krátit. Podobu chystaných změn v pondělí přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Důchody se budou podle návrhu řádně valorizovat každoročně k 1. lednu plně o inflaci a jednu třetinu růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly penze v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu.

Důchody vzrostou o osm set korun | Foto: Shutterstock

Podle Jurečky se Česko musí vyrovnat s náročnou výzvou, jíž je udržitelnost důchodového systému. „Pokud nic neuděláme, propadne se nám důchodový systém do hlubokého deficitu a bude muset být dofinancován ze státního rozpočtu částkou vyšší než 300 miliard korun ročně. Jsme tedy v situaci, kdy musíme udělat zodpovědné kroky pro to, abychom budoucím generacím byli schopni zajistit důstojné a férové důchody,“ zdůvodnil představované změny Jurečka.

První změnou, kterou ministr práce a sociálních věcí na tiskové konferenci představil, je úprava takzvaných mimořádných valorizací. Nově se má namísto této valorizace, která se aktivuje při vysoké inflaci, důchodcům v případě vysokého cenového přírůstku vyplácet pouze dočasný příspěvek.

„Současný princip nám vytváří situaci, kdy se trvale zvyšují důchody 'nadprůměrných' důchodců, a rozevírají se tak nůžky mezi nimi a těmi, kteří mají penze podprůměrné až nízké. Proto jsme se rozhodli tento mechanismus upravit tak, aby byl při cenovém přírůstku přes pět procent nahrazen dočasným příspěvkem, který nám pomůže stabilizovat situaci chudších seniorů tak, aby nemuseli čekat na lednové zvýšení důchodů,“ vysvětlil Jurečka s tím, že o příspěvek nebudou důchodci muset žádat, dostanou ho automaticky.

Příspěvek bude připočten k současnému důchodu a bude rozdělen na dvě oblasti, polovina bude tvořena fixní, pro všechny stejnou částkou, druhá pak bude odvislá od procentní výměry. Bude tedy zachována zásluhová část. „Tento příspěvek se pak nebude trvale započítávat k důchodu, ale penze bude vždy valorizována řádně, k prvnímu lednu následujícího roku. Chceme tím nastavit systém tak, aby byl férovější a aby dokázal lidem pomoci ve složité situaci toho roku,“ upřesnil Jurečka.

Předčasný důchod? Tři roky před řádným termínem

Jurečka na konferenci potvrdil také zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Češ do něj budou nově moci nastoupit tři roky před řádným termínem. Dříve tato lhůta činila pět let. Podle ministra by se nemělo stávat, že by dřívější důchod byl výhodnější než pozdější řádný.

„Chceme, aby předčasný důchod využívaly především ty osoby, které pracovaly v oborech s větší mírou zátěže. Právě tito lidé jsou v situaci, kdy je pro ně problematické vydržet do doby řádného důchodu. Tyto podmínky do určité míry zpřísníme tak, že předčasný odchod do důchodu bude využitelný nikoliv pět let, ale tři roky před řádným termínem pro získání starobního důchodu,“ upřesnil ministr.

Penze se také podle nového návrhu bude víc krátit. „Kdo bude tento předčasný důchod chtít využít, bude mít krácení o něco vyšší, než je tomu dnes,“ potvrdil Jurečka.

Ministr práce a sociálních věcí Marian JurečkaZdroj: Deník/Martin Divíšek

Po připomínkovém řízení a jednání v koalici plánuje vicepremiér návrh doplnit i o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. O prosazení změn ve Sněmovně jedná Jurečka s opozicí, její souhlas nemá. „Pokud zaznívají stanoviska o obstrukcích, reaguji na to s určitou mírou zklamání v tom smyslu, že každá seriózní a odpovědná opozice, která bere svou politiku poctivě, by měla hledat řešení,“ konstatoval. Dodal, že se opozičních poslanců ptal, jak by situaci komplexně řešili, ale odpověď nedostal.

Letošní valorizaci, která bude v červnu, nový princip nezmění. Nový výpočet by měl začít platit po projednání normy v Parlamentu a podpisu prezidenta až od účinnosti zákona, po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Ministerstvo návrh odesílá do připomínkového řízení, účinnost zatím navrhuje na září, záleží ale na legislativním procesu.

Reakce opozice? Postup vlády je hanebný

Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení při vysoké inflaci, sdělila ČTK k návrhu změn ve valorizaci předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. „Dočasné příspěvky jsou pouze zastíracím manévrem, který nic neřeší a je ze své podstaty ekonomicky nesmyslným krokem,“ uvedla. Jde podle ní o podfuk, který má „vychýlit kyvadlo inflačních příjmů od seniorů směrem do státního rozpočtu“.

ANO podle ní tyto úvahy nepodpoří, protože důchodci potřebují při nynějším zdražování každou stokorunu. „Nemůžeme připustit, aby vláda přenášela problémy na skupiny, které se nemohou bránit,“ řekla.

SPD odmítá jakékoli snižování a krácení řádných i mimořádných valorizací oproti současnému stavu, sdělil ČTK Okamura. „Požadujeme, aby valorizace důchodů probíhala vždy o plný růst inflace tzv. důchodcovského spotřebního koše u mimořádných valorizací a u řádných valorizací ještě navíc o polovinu růstu reálných mezd, jako je tomu teď,“ uvedl. SPD by u valorizací podpořila jedině změnu, která by znamenala, že by penze rostly všem o stejnou částku.

Postup vlády považuje Okamura za hanebný, protože ukazuje, že vláda hodlá řešit schodek pouze na úkor důchodců. Nahrazení mimořádné valorizace příspěvkem by podle SPD znamenalo markantní zhoršení příjmové a existenční situace desítek tisíc nízkopříjmových a středněpříjmových důchodců.