Největší tlak koncem srpna a začátkem v září nebude na děti, jak by se mohlo zdát, ale na jejich rodiče. Kde je vlastně ta školní taška a v jakém stavu je asi po těch měsících penál? Kam jsme založili ty staré obaly na sešity a učebnice a dají se vůbec ještě použít?

A co teprve vybavení kufříku na výtvarnou výchovu! K tomu si připočtěme nové oblečení a boty – děti zkrátka o prázdninách vždycky nějakým zázrakem povyrostou o několik centimetrů nebo rovnou o několik velikostí. To vše stačí na to, aby měl starostlivý rodič zamotanou hlavu. Zkuste některé naše tipy, třeba vám usnadní nákupy.

Penály a pouzdra

Zdroj: DeníkMladší děti mají většinou rády co největší penál, alespoň třípatrový. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se časem propracují k menšímu, který skryje pera, propisky a obyčejné tužky, zatímco pastelky, fixy, pravítka a ořezávátka malý školák s chutí mrskne bez ladu a skladu do praktického pouzdra neboli etue. Raději se tedy orientujte podle věku dítěte, jeho nadšení do kreslení, ale samozřejmě také podle stavu jeho současného penálu, pokud ho tedy po těch koranaměsících ještě najdete.

Pokud chcete, aby nejen penál či etue, ale i pastelky, tužky a pera nějaký čas vydržely a také plnily, co se od nich očekává, věnujte pozornost kvalitě. „Všechny produkty, které jsou prodávány na našem trhu, musí také ze zákona splňovat bezpečnostní standardy, ale je faktem, že některé z nich je splňují více a jiné méně. Každopádně buďte podezřívaví k nejnižší cenové nabídce, zejména pokud se jedná o značku, kterou neznáte,“ doporučuje Tadeáš Pešek z firmy Kores.

