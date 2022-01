Záhadný zločin z konce prosince 1996 vzbudil velkou pozornost, a to kvůli kombinaci několika faktorů. Dívka byla známá díky účasti v řadě soutěží krásy a také pocházela z bohaté rodiny. JonBenét se narodila v roce 1990 a v pěti letech už byla několikanásobnou držitelkou řady ocenění. Uspěla například v Little Miss Colorado či America’s Royale Miss. Její matka, Patricia řečená Patsy, byla bývalá Miss Amerika.

During the early morning hours of December 26, 1996, six-year-old JonBenét Ramsey was found murdered in the basement of her Boulder, Colorado home pic.twitter.com/i9enj3kDJV