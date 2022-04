Bez poškození

Kdo však dva zápisníky velikosti pohlednice vrátil, zůstává záhadou. Anonym je zanechal v zářivě růžové dárkové tašce, která obsahovala původní modrou krabici, v níž byly zápisníky uloženy. U ní byla ještě hnědá obálka, na které byl vytištěn krátký vzkaz: „Knihovnice, přeji veselé Velikonoce, X.“

Uvnitř byly oba zápisníky pevně zabalené v potravinářské fólii. Balíček byl ponechán na podlaze, ve veřejné části knihovny bez kamerového systému, přede dveřmi kanceláře doktorky Gardnerové.

„Třásla jsem se. Ale byla jsem také opatrná, protože dokud jsme je nemohli rozbalit, nebyli jsme si stoprocentně jistí, co je uvnitř,“ popisala Gardnerová svou reakci, když 9. března poprvé uviděla tašku a její obsah.

Od nálezu balíčku do doby, než policie udělila povolení k otevření fólie, prozkoumání sešitů a potvrzení jejich pravosti, uplynulo pět dní.

Cenný materiál

„Došlo i na slzy. A myslím, že ještě potečou, protože jsme se z toho emocionálního kolotoče ještě nedostali. To, že máme deníky zase doma, pro nás opravdu moc znamená,“ řekla. Ona sama se obávala, že se vrácení zápisníků nedožije.

Zápisníky pocházejí z konce 30. let 19. století poté, co se Darwin vrátil z Galapág. Na jedné stránce nakreslil vřetenovitý náčrt stromu, který pomohl inspirovat jeho evoluční teorii a o více než 20 let později se stal ústřední teorií jeho přelomového díla O původu druhů.

„Teorie přirozeného výběru a evoluce je pravděpodobně nejdůležitější teorií ve vědách o životě a životním prostředí na Zemi a toto jsou zápisníky, ve kterých byla tato teorie sestavena. Jsou to jedny z nejpozoruhodnějších dokumentů v celé historii vědy,“ vyjádřil se k deníkům Jim Secord, emeritní profesor historie a filozofie vědy na univerzitě v Cambridge.

Zmizení

Rukopisy byly naposledy spatřeny v listopadu 2000 po „interní žádosti“ o jejich vyjmutí z trezoru speciálních sbírek knihovny, aby mohly být vyfotografovány.

Charles Robert Darwin (12. února 1809 Shrewsbury – 19. dubna 1882 Downe) byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. („Pohlavní výběr závisí na převaze určitých jedinců nad druhými stejného pohlaví, což se týká propagace druhů; zatímco přírodní výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v každém věku, za normálních podmínek života.“- Charles Darwin, 1871.)

Teprve při rutinní kontrole o dva měsíce později se zjistilo, že chybějí. Zpočátku se knihovníci domnívali, že byly vráceny na nesprávné místo v rozsáhlé univerzitní knihovně, která obsahuje více než deset milionů knih, map a rukopisů. Přes různá pátrání se však zápisníky nikdy neobjevily a v roce 2020 dospěl doktorka Gardnerová k závěru, že byly pravděpodobně ukradeny. Zavolala policii a informovala Interpol.

Je to originál

Profesor Secord byl jedním z několika akademiků a odborníků, kteří vrácené rukopisy zkoumali a dospěli k závěru, že jsou pravé. „Darwin v zápisnících používá různé druhy inkoustu. Například na slavné stránce se stromem života je jak hnědý inkoust, tak i šedý inkoust. Takové změny je poměrně obtížné přesvědčivě zfalšovat. Ve vazbě knihy, jsou vidět drobné kousky mědi, které se odlupují. I typ papíru odpovídá. To jsou drobné poznávací znaky, podle kterých celý tým výzkumníků v univerzitní knihovně poznal, že jsou pravé,“ řekl k vyšetřování profesor BBC.

Doktorka Gardnerová dodala, že zápisníky jsou v pozoruhodně dobrém stavu a nechybí ani jedna stránka. Zdá se tedy, že o ně bylo pečlivě postaráno.

Vyšetřování v plném proudu

Deníky jsou nyní uloženy v zabezpečeném trezoru v knihovně, i když v červenci budou vystaveny pro veřejnost v rámci bezplatné výstavy nazvané Darwin v rozhovoru.

Stále však na stole zůstává mnoho zajímavých otázek. Kdo se zápisníků zmocnil? A kdo je vrátil?

Určitá vodítka mohou poskytnout bezpečnostní kamery umístěné v přední a zadní části knihovny, nicméně na místě, kam byla minulý měsíc položena dárková taška, žádný kamerový systém není. Veškeré záznamy byly předány policii, která v prohlášení uvedla: „Naše vyšetřování zůstává otevřené a zaměřujeme se na více směrů. Zároveň znovu vyzýváme všechny, kdo mají o případu nějaké informace, aby nás kontaktovali.“