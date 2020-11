Podle amerických analytiků, kteří na toto téma již několik dní spekulují, se dá čekat, že v nové Bidenově administrativě bude řada poradců ze Situation room , neboli situační místnosti, z Obamových časů. Tato známá konferenční místnost se nachází v západním křídle Bílého domu a řeší se v ní většina pro USA závažných zpravodajských informací. Ikonický je například snímek z místnosti při dopadení Usáma bin Ládina. Podle analytiků může být v novém personálním obsazení Bílého domu pravděpodobných několik překvapení.

„Návrat Obamových poradců by byl úlevou pro ty ve Washingtonu, kteří se nemohou dočkat, až se národní bezpečností začnou zabývat opět skuteční odborníci. Zároveň tato perspektiva ale budí nechuť v řadách mladých Demokratů, kteří považují stranické pohledy na zahraniční politiku z dob před Trumpem za zastaralé,“ píše The New York Times.

Mezi jmény se objevují staré známé tváře. Antony Blinken byl za Obamy zástupcem hlavního poradce pro národní bezpečnost. Avril Haines byla zástupkyní ředitele CIA a zároveň členkou Národní bezpečnostní rady. Nebo Susan E. Rice. Ta byl také poradkyní pro bezpečnost a letos málem i kandidátkou na Bidenovu viceprezidentku. Podle NYT nelze opomenout ani Michele Flournoy, jednu z nejdůležitějších postav v Pentagonu v Obamových dobách.

„Myslím, že asi všichni, kteří budou nakonec jmenovaní, budou mít ve svém životopise spolupráci s Obamou,“ souhlasí autor knížek o washingtonské politice v posledních desetiletích James Mann.

Proto někteří experti na Demokratickou stranu tvrdí, že vznikající Bidenův tým může být příliš strnulý v situaci, kdy straničtí rebelové a aktivisté otevírají základní témata strany, jakými jsou vztahy s Izraelem, výdaje na armádu, antiteroristické akce na Blízkém východě nebo v severní Africe.

„Nečekejme překvapení,“ říká ale politolog z chicagské univerzity John Mersheimer, který je znám kritikou americké zahraniční politiky. „I ty nové tváře, které jsou ve hře, příliš připomínají ty staré hráče, na které jsme již zvyklí,“ tvrdí politolog. Zároveň předpokládá návrat USA k většímu aktivismu na mezinárodní scéně, podobnému tomu z 90. let za Clintonovy administrativy.

Ministr zahraničí

Z výše jmenovaných by se jeden mohl stát i ministrem zahraničí. Asi nejvyšší šance se vkládají do 58letého Blinkena, kterým s Bidenem spolupracuje už od roku 2002. Jistý post ale nemá, existuje rovněž možnost, že by ho Biden raději viděl v západním křídle Bílého domu jako poradce pro národní bezpečnost.

Dalším vážným kandidátem je Susan E. Rice, kterou chtěl kdysi za ministryni zahraničí i Barack Obama, po kritice republikánů kvůli útoku na americké zastupitelství v Benghází z toho tehdy sešlo. Variantou je i Bidenův kolega ze Senátu a zastupitel za jeho rodné Delaware Chris Coons, ale hovoří se i o kariérním úředníkovi, nestraníkovi a dlouholetým zaměstnanci ministerstva zahraničí Billu Burnsovi.

Avril Haines má podle NYT zase velké šance na jmenování ředitelkou CIA. Někteří progresivní členové Demokratické strany ji ale obviňují, že mučení teroristů za časů Bushe ml. kritizovala jen vlažně. Flournoy pro změnu vypadá jako jasná kandidátka na ředitelku Pentagonu.

Objevila se i stará známá jména. Bývalý kandidát na prezidenta, za Obamy ministr zahraničí a senátor John Kerry by se pak mohl stát ministrem pro boj s oteplováním. Klimatické změny se staly v posledních letech jeho hlavním tématem.