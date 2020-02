Ocitl jste se kvůli epidemii v uzavřeném městě, byť mnohamilionovém městě, kde hrozí smrtelný virus. Co se vám honí hlavou?

Kdybych řekl, že nemám strach, tak bych lhal. Upřímně ale nevím, jestli se bojím víc nedokončení studia, nebo nákazy. Je uklidňující, že lidé nosí roušky, ale nakažených přibývá. Nakoupil jsem si zásoby a pokusím se to přežít v bytě.

Jaká opatření vám bylo doporučeno dodržovat, abyste se nákaze vyhnul?

Mýt si ruce, nosit roušku, nechodit do davů.

Podařilo se vám nakoupit ještě bez front, nebo už vypukla v obchodech panika?

Fotky (paniky) jsou z větších supermarketu typu Walmart, já jsem nakupoval v místním malém obchodě, byla tam jen jedna paní, která si taky brala instantní nudle ve velkém a kupovala roušky. Před týdnem ještě všechno vypadalo „ok“. Ale ze dne na den se z toho stal problém a lékárny měly nedostatek roušek.

Wu-chan působí jako moderní město plné mrakodrapů, univerzit. Kde se tam dá narazit na něco takového jako nelegální trh se zvířaty, kde měla nákaza vzniknout?

Ano, město vypadá velmi moderně, i doprava je skvělá, všude se dostanete rychle a efektivně metrem. Pouliční stánky jsou tu ale běžné – hlavně s jídlem a zeleninou. Setkal jsem se ale pouze se stánky s normálním masem.

Podle mezinárodních odborníků přistoupila Čína k možnosti epidemie odpovědně. Jaký z toho máte vy osobně pocit? Je dostatek kvalifikovaných zdravotníků a léků?

K tomuhle bohužel nemám dostatek informací. Co jsem slyšel, tak je ve Wu-chanu nedostatek doktorů, kapacity v nemocnicích asi nebudou nejlepší, dnes se konal nějaký převoz nemocných. Co jsem slyšel od přítelkyně, tak to čínská vláda hodlá financovat. Číňané totiž nemají běžně zdravotní pojištění jako my a musí si lékařskou péči hradí sami.

Dostali jste nějakou informaci, jak dlouho bude město uzavřeno? Nabídla vám pomoc česká ambasáda?

Ano, ambasádu jsem kontaktoval a bylo mi řečeno, že se EU pokusí dostat své občany ven. O délce uzavření se bohužel nic moc neví. Začínají se však uzavírat i okolní města, což je pochopitelné, ale je už možná pozdě.

Jak na situaci reagují vaši čínští přátelé a známí?

Dost kamarádů, cizinců i Číňanů je už z Wu-chanu venku, velká část se vrátila na prázdniny domů nebo cestují. Všichni Číňané mají strach, jelikož se nákaza šíří i v dalších provinciích.

Budete se chtít po případné evakuaci a konci epidemie na svoji univerzitu vrátit?

Ano, rád bych se sem vrátil, mám tady přítelkyni a život v Číně mi celkem vyhovuje, našel jsem si tu i spoustu kamarádů. Čína je zajímavá země a lidé jsou zde velmi přátelští vůči cizincům, což se o každé zemí říct nedá.