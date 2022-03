PHOTO: Satellite imagery of the Mariupol Drama Theatre prior to being bombed by Russian forces shows the word 'children' (дети) written in Russian written on the pavement in front and behind the building in large letters visible from the sky. - @shashj pic.twitter.com/nh8wzRiqAS

Starosta města Vadim Bojčenko prohlásil, že tento útok Ukrajina Rusku nikdy neodpustí. „Ruská letadla záměrně shodila obrovskou bombu na činoherní divadlo v centru města Mariupol,“ řekl prezident Zelenskyj ve svém nočním projevu. Před ostřelováním se tam údajně skrývaly stovky lidí, kteří jsou nyní zasypáni troskami budovy, která byla totálně srovnána se zemí.

Podle ukrajinského ministerstva zahraničí byl počet obětí ještě ve čtvrtek ráno stále neznámý. Neustálé ostřelování totiž bránilo Ukrajincům ve zhodnocení počtu ztrát na lidských životech.

Okolo desáté hodiny dopoledne pak agentura Reuters s odvoláním na zdroj z radnice informovala, že kryt pod divadlem zřejmě středeční bombardování vydržel. Podle ukrajinského poslance a podnikatele Sergeje Taruty z něj momentálně vychází přeživší. „Po strašlivé noci plné nejistoty ráno 22. dne války konečně dobrá zpráva z Mariupolu! Protiletecký kryt přežil. Trosky se začaly rozebírat, lidé vycházejí živí," napsal Taruta na Facebooku.

Snímek divadla před útokem a po útoku zveřejnil na svém Twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který k němu napsal: „Rusové nemohli nevědět, že jde o civilní úkryt. Zachraňte Mariupol! Zastavte ruské válečné zločince!“

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli