Mnoho Evropanů má pocit, že Evropský parlament je tady navíc, že vlastně o ničem nerozhoduje. Při právě skončeném vyjednávání o rozpočtu EU na roky 2021-2027 ale Evropský parlament ukázal sílu. Dokázal si vymoci výrazné zvýšení rozpočtu na zdravotnictví.

Lékař - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Právě v ní premiéři a prezidenti na letním summitu oproti návrhu Bruselu nejvíce škrtali, a to na pouhých 1,7 miliardy euro. Poté, co Evropský parlament pohrozil, že s tak seškrtaným rozpočtem na zdravotnictví rozpočet neschválí, byl v konečné verzi výrazně zvýšen. „Parlamentní tlak na to, aby se zrovna v tomto nešetřilo, vedl k tomu, že výdaje byly zvýšeny na 5,1 miliardy euro,“ říká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), členka zdravotního výboru.