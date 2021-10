"Řekla jsem ano! Každý den s tebou je jako sen." Těmito slovy oznámila mladá americká blogerka Gabby Petitová na sociální síti zásnuby s přítelem Brianem Laundriem. Nyní, o dva měsíce později, je ona mrtvá a on podle všeho na útěku, a jako hlavní podezřelý v případu její vraždy.

O smrti dvaadvacetileté dívky, která zmizela na společné cestě s Laundriem po amerických národních parcích, a jejíž mrtvé tělo bylo nalezeno devatenáctého září, již Deník informoval. V současnosti na povrch vyplouvají další podrobnosti o vztahu dvojice. Ten podle výpovědí svědků, které se povedlo získat novinářům, ani zdaleka nebyl tak dokonalý, jak vypadal na sociálních sítích. „Panovalo mezi nimi stále větší napětí," konstatuje server americké televize CNN.

V neděli byla Petitová pohřbena, a to na rodném newyorském Long Islandu. Na poslední rozloučení přišly truchlící rodinu podpořit stovky lidí. „Mezi nimi i ti, kteří sice Petitovou osobně neznali, dotkl se jich ale její příběh," píše britský list The Guardian.

Petitová byla jako pohřešovaná nahlášena jedenáctého září, nikomu z rodiny se přitom neozvala již od konce srpna. Její záhadné zmizení se okamžitě stalo velkým tématem na sociálních sítích. A to i proto, že Petitová byla populární blogerkou. „Měla krásnou duši. Byla plná života, vždy s úsměvem na tváři. Dávala ostatním radost," popsala Petitovou Desiree Keeffeová, blízká přítelkyně Gabbyiny matky.

Po Laundriem policisté nadále pátrají. Muž zmizel v době, kdy jej chtěli vyslechnout vyšetřovatelé, tehdy ještě jen ohledně zmizení Petitové. Její mrtvé tělo bylo totiž objeveno až ve chvíli, kdy už Laundrie nebyl k zastižení. Manželé Petitovi oznámili zmizení své dcery jedenáctého září, Laundrie z domu svých rodičů odešel čtrnáctého září a tělo mladé ženy se našlo o pět dní později.

„Vyšetřovatelé muže hledali v Carltonově rezervaci na Floridě, nacházející se nedaleko jeho bydliště. Pátrání v oblasti s rozlohou přibližně sto kilometrů čtverečních zatím nepřineslo výsledek," uvádí CNN. Vyšetřování vede FBI, které ale asistují i místní policisté. „Na místě pátrání se nacházelo zhruba pětasedmdesát lidí ze šestnácti různých agentur," zmínil mluvčí policie z North Portu Josh Taylor. Vyšetřovatelé využili i moderní techniku, například drony.

Minulý týden byl k pátrání přivolán také tým, který se specializuje na hledání pod vodou. Přírodní rezervace, v níž by Laundrie mohl být, je totiž z velké části tvořena močály. Podle zdroje, který je v kontaktu s rodiči Briana Laundrieho, se jeho rodina obává, že by si mohl sáhnout na život.

Na Laundrieho je v současnosti vydán zatykač, ne však kvůli smrti Gabby Petitové, v jejímž případě je veden jako podezřelý. „Jak oznámila FBI, příkaz k zatčení vydal soud ve Wyomingu. Týká se konkrétně použití cizího bankovního účtu. Laundrie je podezřelý, že použil debetní kartu k účtu, který mu nepatří, aby vybral přes tisíc dolarů. Stalo se to v době mezi třicátým srpnem a prvním zářím," informuje CNN.

Časové období se shoduje se dny, kdy se již Gabby neozývala. „Úřady zatím nezveřejnily, komu účet a kreditní karta patří," zmiňuje The Guardian. Stejně tak zatím na veřejnost nepronikly podrobnosti z pitvy a tedy se neví, jak přesně Petitová zemřela.

Případ Gabby Petitové vyvolal ve Spojených státech amerických velký ohlas. „Objevuje se například množství amatérských detektivů, kteří se snaží poskládat na základě online stop trasu páru a tím případ vyřešit. Obrovská zájmu, kterou vyvolalo zmizení a zabití Gabby Petitové, ukázala, jak rasa a pohlaví pohřešovaného člověka ovlivňují pozornost, která se podobnému případu dostává," upozorňuje CNN.

Na sociálních sítích si totiž stěžují třeba frustrované rodiny pohřešovaných Afroameričanů. Tvrdí, že je nespravedlivé, že zatímco o případu pohledné dívky s bílou barvou pleti se píše všude, zmizení jejich blízkých média prakticky neřešila.

Pohádka? Spíše italská domácnost

Gabby Petitová a Brian Laundrie nejen svoji cestu po amerických národních parcích, ale i svůj vztah, dávali na odiv veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí. V příspěvcích, které Petitová uveřejňovala, je možné vidět šťastný zamilovaný mladý pár. Jenže nyní, když je Petitová mrtvá, se ozývá stále více svědků, kteří tvrdí, že viděli, jak se pár hádá.

Jak již Deník informoval, k jedné z hádek, jež se odehrála dvanáctého srpna, byla přivolána i policie. Přivolal ji kolemjdoucí, který spatřil hádající se dvojici, a všiml si, jak dívka uhodila svého přítele do tváře. Ze zásahu policie vzniklo video natočené kamerou připevněnou na uniformě jednoho z důstojníků. Petitová je na něm zjevně rozrušená, pláče a uvádí, že se od rána se snoubencem hádají. Laundrie působí klidněji. Celý incident nakonec skončil domluvou. Pár totiž ve finále policistům řekl, že jsou zasnoubení a zamilovaní a nepřejí si, aby bylo proti komukoliv vzneseno obvinění.

Teď se ale ukazuje, že podobná emotivní hádka nebyla mezi snoubenci ojedinělá. „Jejich společná cesta po Americe zjevně ve vztahu způsobila pnutí. Podle textu k příkazu k domovní prohlídce u rodičů Laundrieho se v telefonátech se svou matkou Petitová zmínila, že vztah je stále napjatější," nastiňuje CNN.

Vyšetřovatelům se rovněž ozvali svědci z restaurace, kterou Petitová s Laundriem navštívili sedmadvacátého srpna, tedy krátce před tím, než se Gabby přestala ozývat svým blízkým i psát na sociální sítě. Podle výpovědí hostů i personálu se pár v podniku pohádal. „Svědkyně Nina Angelová viděla, že Petitová pláče a Laundrie byl viditelně rozzuřený. Několikrát šel z podniku ven a choval se hrubě i k personálu," nastiňuje CNN. Incident potvrdila i manažerka restaurace. Neexistuje z něj však žádný kamerový záznam.

Připravoval to?

Zatímco se pomalu odkrývají další detaily vztahu Petitové s Laundriem, nad zmizením mladého muže visí stále víc otazníků. Kromě toho největšího, tedy kde je, je druhým velkým tématem, zda svoje zmizení snoubenec zabité ženy předem plánoval.

Laundrie se do domu rodičů vrátil z cesty s Petitovou počátkem září, tedy v době, kdy mladá blogerka záhadně zmizela. Ohledně toho, co je s Gabby, však nekontaktoval ani její rodiče, ani policií. To, že se Gabby až příliš dlouho neozývá, ohlásila její rodina policistům jedenáctého září. Do té doby předpokládala, že dívka je v oblasti, kde nemá přístup k internetu.

Když se policisté chtěli s Laundriem a jeho rodiči setkat a zeptat se na pohřešovanou Petitovou, všichni to odmítli. Čtrnáctého září, tři dny po nahlášení Gabbyina zmizení, třiadvacetiletý Brian Laundrie odešel z domu. Jeho rodiče o tom informovali policisty až o několik dnů později. Mladý muž měl svým blízkým říct, že se chystá do nedaleké Carltonovy rezervace. „Podle zdroje blízkého rodině si Laundrie sebou nevzal ani peněženku, ani svůj mobil," uvádí CNN. Vyšetřovatelé toto prohlášení nepotvrdili, ani nevyvrátili.

Vzhledem k tomu, že pátrání po Laundriem je nadále neúspěšné, FBI vyzvala veřejnost, aby sdělila jakékoliv informace ohledně možného současného pobytu mladého muže. V případě Petitová proti němu sice nebylo vzneseno žádné obvinění, každopádně je klíčem k jeho objasnění - ať už jako podezřelý, nebo důležitý svědek.

Pokud se opravdu nachází ve floridské přírodní rezervaci, kde policie dosud hledala, objevit ho může být velmi obtížné. Přispívá k tomu mimo jiné terén - hustý porost, spousta močálů, hluboká voda. „V takových podmínkách je složité objevit i lidi, kteří chtějí být nalezeni," uvedl Chris Boyer, ředitel neziskové organizace zaměřené na pátrání po pohřešovaných osobách.

V případě, že se Laundrie cíleně snaží před FBI a policisty uniknout, má konkurenční výhodu - je o několik dní napřed. Jeho rodiče, které již policisté vyslechli a jejichž dům prohledali, totiž vyšetřovatele informovali o Laundrieho odchodu z domu až s několikadenním zpožděním.

Rodina Gabby Petitové prostřednictvím právníků již několikrát vyzvala rodiče Briana Laundrieho ke spolupráci s FBI. Laundrieovi sice přes svého právníka vzkázali, že jsou zničeni tím, co se stalo Gabby, přímo s blízkými Petitové ale zatím nemluvili.

Časovová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna



Srpen 2021

- policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony



Poslední týden srpna

- poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, nyní se však domnívá, že tato zpráva již nebyla od ní

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemitu není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat



Sobota 11. září 2021

- poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“



Čtvrtek 16. žáří 2021

- podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat



Pátek 17. září 2021

- po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází

- FBI se Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý

- podle rodiny Petitové se schovává



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh