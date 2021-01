Trumpovi stoupenci ovlivnění přívalem dezinformací o podzimních prezidentských volbách se pustili do konfrontace s policií prakticky hned po začátku středeční společné schůze Kongresu, krátce poté, co je prezident na shromáždění u Bílého domu vyzval, aby se vydali ke kongresové budově. Kolem 14:00 místního času (20:00 SEČ) se část z nich dostala za policejní linii a přes rozbitá okna a vylomené dveře začali demonstranti proudit do Kapitolu.

"Protestující jsou v budově." Tato "zlověstná" slova zachytil jeden z mikrofonů v jednacím sále Senátu okolo 14:10, napsal list The Wall Street Journal (WSJ). To, co v tu chvíli začínalo, označil deník The Washington Post (WP) za nejzávažnější útok na Kongres od roku 2001, kdy teroristé 11. září unesli letadlo s cílem narazit s ním do budovy v centru Washingtonu.

Vše o vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu čtete ZDE

"Myslel jsem, že se budeme muset ven probojovat," řekl The New York Times (NYT) demokratický kongresman Jason Crow, který před vstupem do politiky absolvoval vojenskou misi v Iráku. Jeho republikánský kolega předtím na facebooku zevnitř Kongresu hlásil: "Odlomili jsme kusy nábytku, abychom si udělali hole na obranu Sněmovny reprezentantů Spojených států."

Bezpečnostní protokol

Podle WP při vpádu demonstrantů vstoupil do hry bezpečnostní protokol, který je výsledkem událostí z 11. září 2001, ale dosud nikdy nebyl aplikován. Lídři obou kongresových komor a viceprezident Mike Pence, který volebnímu zasedání předsedal, byli evakuováni neznámo kam.

Záběry z incidentu ukazují, že policie po prvotním vniknutí nebyla schopna zadržet postup rozzuřeného davu. Demonstranti začali obsazovat Kapitol, přičemž na chodbách skandovali "USA!" nebo "Zastavte krádež!", což je heslo na podporu Trumpových nepodložených tvrzení o volebních podvodech. Nakonec se dostali i do jednacích sálů obou komor nebo do kanceláře předsedkyně Sněmovny reprezentanů Nancy Pelosiové.

"Tohle je naše země, tohle je náš dům," řekl jeden z účastníků nepokojů reportérovi britské televize ITV na otázku, jaký je jeho vzkaz zákonodárcům.

Asi o půl třetí senátorka Amy Klobucharová po pohledu na svůj mobil oznámila, že v budově se střílelo, píše WP, jehož reportér byl tu chvíli na novinářské tribuně hlavního sálu Senátu. Krátce na to policie nařídila odchod a novináři byli společně se senátory odvedeni do podzemního návštěvnického centra, které zahrnuje i několik opevněných místností.

Možná nejdramatičtější moment se odehrál v hlavním sále Sněmovny reprezentantů, kde v jednu chvíli skupina policistů hlídala zabarikádovaný vstup s vytaženími pistolemi, zatímco výtržníci z druhé strany rozbili sklo a bušili do dveří. Fotograf agentury AP zachytil, jak kongresman Crow ve vypjaté situaci drží za ruku zjevně otřesenou kolegyni Susan Wildovou.

Ukryti v Kapitolu

Všichni zákonodárci se nakonec dostali do bezpečí, zatímco jejich podřízení a novináři se ukrývali v různých částech Kapitolu. "Jeden vysoce postavený republikánský poradce, který má kancelář nedaleko pléna Senátu, řekl, že vzal ocelovou tyč a zajistil s ní dveře, když se masa prezidentových podporovatelů přiblížila. Zdálo se mu, že výtržníci na dveře bouchali asi 20 minut," popisuje WP.

Bezpečnostní složky nakonec nepovolané osoby z Kongresu vytlačily i za pomoci slzného plynu, zákonodárci se vrátili k potvrzování výsledků voleb a začaly se mapovat škody.

Video zveřejněné zpravodajkou televize CNN ukazuje rozházené dokumenty v jedné ze senátních kanceláří, demonstranti také v jedné z chodeb strhli desku se jménem a funkcí Pelosiové. Muž, který byl vyfotografován v jejím pracovním křesle, řekl NYT, že jí na stole nechal vzkaz: "Nancy, byl tady Bigo, ty svině." Před budovou Kongresu zase dav ničil vybavení pracovníků agentury AP.

K čemu se nicméně účastníci nepokojů nedostali, byly speciální dřevěné bedny s "certifikáty" o volitelských hlasech v jednotlivých státech. NYT napsal, že poradci je při evakuaci Senátu nezapomněli odnést a zajistili tak, že "vandalové nemohli doslova ukrást výsledky voleb"