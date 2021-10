Místní úřady už dříve obyvatele ostrova vyzvaly, aby zůstávali doma. "Až se láva dostane do moře, musí se důsledně dodržovat lockdown," sdělil podle agentury Reuters ředitel krizového týmu Pevolca Miguel Ángel Morcuende. Nebezpečí jedovatých plynů je omezeno na místa v blízkosti lávového proudu. Žádná zranění hlášena nebyla.

Masa žhavé lávy, jejíž rychlost při postupu ostrovem k oceánu se střídavě zvyšovala a snižovala, přitekla k moři hodinu před půlnocí místního času (o půlnoci SELČ) v oblasti obce Tazacorte v místě útesů. Láva stále teče do moře, z něhož se valí oblaka páry.

Na ostrov by měl podle dnešního oznámení opět přijet španělský premiér Pedro Sánchez, který tam několik dní strávil jednáním s místními už minulý týden. Solidaritu místním obyvatelům přijel minulý týden na La Palmu osobně vyjádřit i španělský král Felipe VI. s manželkou.

Láva, jejíž teplotu odhadují experti asi na 1000 stupňů Celsia, se teď valí do moře v lávové deltě, kterou si vytvořila. "Očekáváme, že šíře jejího toku už se nebude zvětšovat, a že by tak neměla ohrozit více domů," řekl dnes ráno španělskému rozhlasu premiér Kanárských ostrov Ángel Víctor Torres.

Láva ze sopky Cumbre Vieja se dostává do moře na španělském ostrově La Palma 29. září 2021 | Foto: ČTK

Proud lávy ze sopky, která na španělském ostrově La Palma vybuchla před více než týdnem, krátce před půlnocí místního času přitekl do vod Atlantského oceánu. Po střetu žhavé lávy s mořskou vodou se do vzduchu stále vznáší oblaka páry s toxickými plyny, místní úřady proto doporučily nepřibližovat se k místu nejméně na 3,5 kilometru.

