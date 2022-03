Vyšetřování vraždy, která získala celosvětovou pozornost, se v těchto dnech uzavírá. Vyšetřovatelé uvedli, že blogerku podle všeho zabil její snoubenec Laundrie, který se krátce po jejím zmizení rovněž ztratil. A jak se ukázalo, spáchal sebevraždu.

Případ Petitová ale nekončí. Rodiče zavražděné totiž nyní zažalovali příbuzné jejího snoubence. „Rodina Gabby Petitové podala žalobu v civilním soudním řízení proti Christopherovi a Robertě Laundriovým. Příbuzní zavražděné je obvinili, že věděli o tom, že jejich dceru zabil Brian, a že mu dokonce pomáhali utéct ze země," shrnuje novinky v případu stanice CNN.

Pravda o vraždě blogerky: Přítel se přiznal, zastřelil a jeho tělo ohlodala zvěř

Petitová se svým rodičům přestala ozývat kolem 28. srpna loňského roku. Následně z jejího čísla dostali dvě zprávy, které ale podle nich už jejich dcera nepsala. Spojit s ní se jim nepodařilo. A stejně tak se jim nepovedlo spojit se s jejím snoubencem Laundriem ani jeho rodiči. Jedenáctého září se rozhodli rodiče Petitové nahlásit dceru jako nezvěstnou na policii. Ta se pak pokusila vyslechnout Laundrieho, který, jak se ukázalo, se bez vysvětlení vrátil před několika dny domů. Laundrie výslech odmítl a po pár dnech se ztratil.

V národním parku Teton bylo následně nalezeno mrtvé tělo Petitové. Pátrání po Laundriem trvalo několik týdnů, a na jeho konci byly rovněž nalezeny už pouze ostatky mladého muže. Z vyšetřování vyplynulo, že nejpravděpodobnější verzí celého případu je, že Laundrie svou snoubenku uškrtil. Poté, co se na pár dní zastavil doma, odešel do rezervace na Floridě, kde se zastřelil. Policisté neshledali, že by měli na kterémkoliv z činů jakýkoliv podíl Laundrieho rodiče. A stejně tak se nepovedlo prokázat, že by otec a matka věděli, co přesně se mezi jejich synem a blogerkou odehrálo.

S tím ale příbuzní Gabby Petitové nesouhlasí, a právě proto chtějí věc nyní řešit v civilním řízení. „V žalobě stojí, že rodiče Gabby, Joseph Petito a Nicole Schimdtová, viní rodiče Laundrieho, že jim syn řekl o Gabbyině vraždě už kolem osmadvacátého srpna," uvádí CNN.

Gabby Petito’s family sues Brian Laundrie’s parents for cover-up.



They are seeking at least $100,000 in damages for the pain and mental anguish caused by the Laundries.



?: https://t.co/t3PSwvQjl4 pic.twitter.com/TFX8UnpKU4 — Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2022

Datum je v tomto případě zásadní. Než bylo totiž objeveno Gabbyino tělo, bylo po ní vyhlášeno pátrání a její rodiče opakovaně prostřednictvím médii vyzývali jak Laundrieho, tak jeho rodiče, aby sdělili, kde by mladá žena, ať živá nebo mrtvá, mohla být. „Zatímco Joseph Petito a Nicole Schmidtová zoufale pátrali po své dceři, Christopher a Roberta Laundrieovi u sebe drželi tajemství svého syna, a je možné, že se mu snažili pomoct utéct ze země. Manželé Laundrieovi věděli o psychickém utrpení Gabbyiných rodičů a byli si vědomi, že ho mohou alespoň trochu zmírnit tím, že odhalí, co vědí o místě a stavu Gabby Petitové. Opakovaně ale odmítli něco takového vykonat," stojí v žalobě, kterou podali rodiče zavražděné blogerky.

Právníci rodičů Petitové chtějí u soudu dokázat, že se Laundrieovi svým mlčením dopustili narušení práv příbuzných Gabby Petitové. Výsledkem soudního sporu by mohlo být finanční odškodnění. Podle zjištění magazínu People by se mohlo jednat o částku sto tisíc dolarů a víc, oficiálně ale žádná suma nebyla zveřejněna.

Případ zavražděné blogerky: Snoubenec Petitové se zastřelil, ukázala pitva

Žaloba rovněž podotýká, že se Christopher a Roberta Laundrieovi chovali ve dnech po zmizení Gabby Petitové podezřele. „Matka Petitové Nicole Schmidtová uvedla, že kolem desátého září si ji Roberta Laundrieová zablokovala na sociálních sítích a rovněž znemožnila Schmidtové, aby se jí dovolala," upozorňuje žaloba.

Právník Laundrieových se k žalobě zatím nevyjádřil. Jak ale připomíná CNN, ve dnech, kdy byla Gabby Petitová pohřešovaná, a kdy její rodiče veřejně vyzývali rodiče Briana Laundrieho, aby policii sdělili, co vědí, se právník Steven Bertolino vyjadřoval v tom smyslu, že manželé Laundrieovi nemají o celé věci žádné povědomí.

Časová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku případu Gabby Petitové. (zdroj: CNN, modifikováno Deníkem)



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední srpnový týden

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina zmizelé mladé ženy Briana Laundrieho a jeho rodiče o informace

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícií mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh



Počátek října 2021

- nové důkazy ukázaly, že Brian Laundrie z domu zmizel již v pondělí 13. září, ne v úterý 14. září, jak později tvrdili policistům jeho rodiče. Tuto informaci potvrdil i právník rodiny Laundriových

- ve floridské rezervaci, kdy by se mohl zdržovat Brian Laundrie, bylo objeveno nedávno použité tábořiště



12. října 2021

- patolog uvedl, že Gabby Petitová byla uškrcená

- naznačil také, že mohla být obětí domácího násilí

- pátrání po Brianovi Laundriem je nadále neúspěšné, policisté jej zatím formálně se smrtí Gabby Petitové nespojili



20. října 2021

- vyšetřovatelé oznámili, že ve floridské rezervaci, kde pátrali po Brianovi Laundriem, byl nalezen jeho batoh a notebook. Obě věci se nacházely v blízkosti podle všeho lidských ostatků

- ostatky zatím nebyly ztotožněny, není jasné ani to, v jakém stavu jsou



21. října 2021

- FBI potvrdila, že ostatky nalezené o den dříve patří Brianovi Laundriemu a snoubenec Gabby Petitové je tedy prokazatelně mrtvý

- příčina ani termín jeho smrti zatím nejsou jasné

- podle informací od nejmenovaných zdrojů, které získala americká média, je Laundrie mrtvý zřejmě již delší dobu - jednalo se totiž o "kosterní ostatky"



23. listopadu 2021

- právní zástupce rodiny Briana Laundrieho uvedl, že mladý muž podle prvotních výsledků pitvy spáchal sebevraždu. Konkrétně střelou do hlavy. Oficiálně to ale potvrzeno nebylo



Únor 2022

- FBI zveřejnila obsah zápisků z notesu nalezeného u těla Briana Laundrieho. V notesu napsal, že je zodpovědný za smrt snoubenky Gabby Petitové

- vyšetřovatelé rovněž zveřejnili podrobnou, 47-stránkovou zprávu z pitvy Laundrieho ostatků. Pitva ukázala, že se skutečně střelil do hlavy a že v době smrti v sobě neměl alkohol, drogy ani léky. Nalezení jeho kosterních ostatků bylo zdůvodněno tím, že tělo sežrala divoká zvěř a hlodavci, dokazují to kousance na Laundrieho kostech

- podle FBI bude případ do několika týdnů oficiálně uzavřen s tím, že Gabby Petitovou uškrtil její snoubenec Brian Laundrie, který je jediným podezřelým, a že Laundrie spáchal sebevraždu



Březen 2022

- rodiče Gabby Petitové podali žalobu na rodiče Briana Laundrieho. Podle žaloby, která bude řešena v civilním soudním sporu, měli manželé Laundrieovi od počátku vědět o tom, že Gabby Petitovou zabil jejich syn, přesto odmítli tento fakt sdělit policistům nebo rodině Petitové