Mluvčí americké obrany John Kirby již včera upozornil, že kvůli rozhodnutí Ruska soustředit se ve válce na Ukrajině na bojové operace na východě země se konflikt může protáhnout. Také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že válka může trvat ještě dlouho a ruský prezident podle něho nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nicméně neexistuje scénář, ve kterém by Kyjev nezvítězil. Také podle britských vládních zdrojů sílí přesvědčení, že Ukrajina má šanci v příštích týdnech vytlačit ruskou armádu, a to za předpokladu, že dostane dostatek vhodné vojenské techniky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov připustil, že ruská armáda utrpěla na Ukrajině „značné ztráty“. Odmítl však, že by stažení jednotek od Kyjeva bylo známkou slabosti. Označil to za akt dobré vůle.



Postup bojů

Rusové podle guvernéra Serhije Hajdaje i dnes pokračují v ostřelování Luhanské oblasti. Podle něj se okupanti pokusili dostat do vesnice Novotoškivska, kde byli odraženi. „Nepřítel se neúspěšně pokusil prolomit obranu sil Ukrajiny. Rusové dále stříleli na nemocnici u Severodoněcku a domy v Lysyčansku,“ uvedl Hajdaj.

V Sumské oblasti bylo údajně nalezeno tělo mučeného muže se zakrytou tváří a svázanýma rukama, informoval o tom šéf regionální správy Dmytro Živyckij.

V obléhaném Mariupolu začala podle městské rady fungovat mobilní krematoria, pomocí kterých se Rusové údajně snaží zakrýt důkazy zločinů na civilistech. Zametání stop nařídilo podle Ukrajinců nejvyšší vedení Ruské federace po odhalení masakru v Buči, tvrzení však nelze ověřit nezávislými zdroji. „Mobilní krematorium. Tohle používají Rusové v Mariupolu, aby skryli své zločiny. Vrchol hrůzy,“ napsal na svůj twitterový účet bratr kyjevského starosty Vladimir Kličko. Úřady odhadují, že od začátku války zemřelo v obléhaném Mariupolu minimálně pět tisíc civilistů.

Ruské jednotky se podle ukrajinského vojenského velení snaží Mariupol doslova vymazat z mapy. „Je to humanitární katastrofa. Máme potíže se zásobováním vodou, jídlem, léky i základními potřebami. V Mariupolu jsme obklíčení více než 40 dnů. Nepřítel nás převyšuje počtem zbraní, dělostřelectvem. Mají tanky, obrněná vozidla, minomety i dělostřelectvo na moři,“ popsal Serhij Volyna, zástupce velitele oddílu Marine, který je v Mariupolu od roku 2014, tedy od doby, kdy Rusko obsadilo poloostrov Krym. „Snaží se vymazat město z povrchu zemského,“ dodal.

Krátce po poledni se na serveru Kyiv Independent objevila také informace, že ruští okupanti násilně převážejí pacienty a lékaře z jedné z nemocnic v Mariupolu na ruské území. Informovala o tom městská rada.

Ruské jednotky podle ukrajinských úřadů ostřelovaly charkovskou civilní infrastrukturu za poslední den celkem 48krát. „Tři lidé byli zabiti ruským dělostřelectvem ve městě Balaklija,“ cituje web The Kyiv Independent guvernéra charkovské oblasti.

Ukrajinci dále uvedli, že se jim u Charkova podařilo zničit ruský konvoj. „Ozbrojené síly Ukrajiny likvidují nepřítele v Charkovské oblasti. Spolu s pohraničníky zničili ukrajinští obránci jeden ze zásobovacích konvojů ruských okupačních sil,“ oznámila pohraničí stráž.

Zkáza po střetech armád

Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo na twitteru záběry z vesnice Boroďanka v Kyjevské oblasti, kterou ještě před několika dny ovládala ruská armáda. „Do doby před 42 dny tady žilo 13 tisíc lidí. Ruští okupanti sem přinesli zkázu a smrt. Chtěli udělat to samé celé Ukrajině. Ale naše armáda bojovala. Boroďanka je zpátky, pod vlajkou Ukrajiny,“ napsal úřad.

„Boroďanka byla zcela zničena ruskými útočníky během okupace. Dopustili se zde strašlivých válečných zločinů na civilním obyvatelstvu. Ukrajinci platí vysokou cenu nejen za ukrajinskou nezávislost, ale i za mír,“ připsala ke snímkům z oblasti první náměstkyně ukrajinského ministra zahraničí Emine Džepaprová.

A takto podle agentury AFP vypadá vesnice Moščun v Kyjevské oblasti, kde v březnu probíhaly těžké boje mezi Rusy a Ukrajinci.

Starosta města Skadovsk v Chersonské oblasti Aleksander Jakovlev oznámil, že město okupované ruskými jednotkami opouští. „S přihlédnutím k neustálým výhružkám a nucení ke spolupráci ze strany okupantů jsem se rozhodl, že z města odejdu,“ napsal na facebooku.

Odejděte, dokud to jde

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala civilisty v Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti, aby odešli, dokud je to ještě možné. „Ruské bombardování by mohlo všechny únikové cesty odříznout,“ varovala.

Jaderná elektrárna Záporoží zůstává v rukou ruské armády. Ukrajinský ministr pro energetiku Herman Haluščenko uvedl, že v prostorách elektrárny je až 500 ruských vojáků a 50 vozidel. „Situace se nemění, Rusové jsou tam stále,“ řekl.

Oblastní soud v Mykolajivu nařídil zadržení šéfa místní prokuratury. Podezírá ho z velezrady. „Podezřelý se částečně přiznal, měl poskytovat některé informace jednomu z bloggerů,“ napsal soud v prohlášení.

Od začátku války zahynulo na Ukrajině nejméně 1563 civilistů, oznámil úřad nejvyššího komisaře OSN pro lidská práva. Dalších 2213 lidí bylo podle úřadu zraněno. „Skutečné počty obětí jsou ale daleko vyšší, z některých oblastí dostáváme údaje se zpožděním a některé informace stále ověřujeme,“ upozornil úřad.