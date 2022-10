Poklidný středeční večer ve slovenském baru Tepláreň v bratislavské Zámocké ulici, kde se často scházejí členové LGBTI komunity, se s příchodem útočníka změnil v drama. Ač se zprvu zdálo, že se jedná o vyvrcholení potíží mezi milenci, za útokem podle všeho může nakonec stát mnohem více, a to nenávist k LGBTI komunitě a Židům.

Slovenské portály, včetně webu Pluska, přinesly o případu další informace. Očitý svědek na místě střelby měl vypovědět, že viděl do baru přicházet mladého muže mezi osmnácti a pětadvaceti lety v černé mikině, který vytáhl zbraň a začal střílet.

Střelba v centru Bratislavy si vyžádala dva mrtvé. Po smrti je i pachatel

Na oběti vystřílel dva zásobníky a padlo více než deset výstřelů. Útočník měl také dle informací očitých svědků na své oběti čekat půl hodiny skrytý za rohem, je tedy možné, že si dobře vytipoval, koho chce zabít. Jeden ze svědků se měl dokonce vyjádřit, že byl střelec s obětmi velmi dobrý kamarád.

Otec kandidoval za stranu Vlasť

Portál Pluska informoval, že útočníkem by měl být devatenáctiletý Juraj K., jehož otec kandidoval za nacionalistickou politickou stranu Vlasť, jejíž hlavní tváří je kontroverzní slovenský politik Štefan Harabin. Policie pracuje s verzí, že vraždu mladý muž spáchal právě zbraní, která patřila jeho otci.

Střelce policisté nalezli mrtvého ve čtvrtek v ranních hodinách. Co bylo příčinou jeho smrti a zda šlo o sebevraždu, zatím vyšetřovatelé vzhledem k pokračujícímu vyšetřování neuvedli.

Extrémistický manifest oslavující teroristy

Portál Denník N uvedl, že policie pracuje i s verzí, že motivem činu byla nenávist k LGBTI komunitě. Střelec měl přitom podle slovenské policie ještě před útokem na svém twitteru zveřejnit pětašedesáti stránkový extrémistický manifest namířený proti členům LGBTI komunity a také proti Židům.

Při nehodě v Bratislavě zahynul nadějný tenista. Dědeček do vazby nepůjde

Autor v něm oslavoval známé neonacistické a pravicově extrémistické teroristy, kteří v minulosti spáchali teroristické činy - na jeho twitteru se také objevovaly zmínky například o norském útočníkovi Andersi Breivikovi. „Manifest obsahuje sekce, ve kterých autor incident označuje za svou operaci a vinu za světové problémy opakovaně svaluje na židovskou komunitu společně s LGBTI komunitou. Mluví o údajné nevyhnutelnosti boje za bílou rasu,“ informuje portál Refresher.

Útok připravil a nelitoval ho

Několik příspěvků na sociálních sítích útočníka naznačovalo, že se na útok důkladně připravoval. Web Sme doplňuje, že útočník napsal, že pokud útok přežije, tak chce střílet znovu. K útoku se měl na sociálních sítích přihlásit, a dokonce zveřejnit fotografii přímo z místa. V příspěvcích na twitteru zmínil, že činu nelituje a cítí se dobře. V průběhu večera měl na profil měl přidávat své fotky, vysmívat se policistům a komunikovat s dalšími lidmi. Krátce před půlnocí měl také svým příznivcům vzkázat, že se sejdou „na druhé straně“. Veřejný profil na twitteru byl zablokován přibližně v šest hodin ráno.

V reakci na střelbu slovenští politici uvedli, že soucití s pozůstalými, čin odsoudili, a vyzvali k toleranci. Mnozí, včetně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, upozornili, že nenávist k LGBTI komunitě na Slovensku je dlouhodobě podporovaná mnetolerantními vyjádřeními politiků.

Opilý řidič v Bratislavě narazil do lidí. Pět lidí zemřelo, další jsou zranění

Z české politické scény čin na svém Facebooku odsoudili třeba Piráti. „Jsme šokováni brutální vraždou dvou lidí v Bratislavě. Jako společnost se musíme tvrdě a nekompromisně postavit proti jakýmkoliv zločinům z nenávisti," uvedli. Vyjádřili rovněž jednoznačnou solidaritu s LGBTQ+ komunitou na Slovensku.

Útok se odehrál dvanáctého října v podvečerních hodinách v baru Tepláreň v Bratislavě. Zemřeli dva muži ve věku do třiceti let, postřelená byla také číšnice, kterou záchranáři převezli do bratislavské nemocnice. „Můžeme potvrdit, že jsme ve večerních hodinách přijali ženu se střelným poraněním dolních končetin. Pacientku v tuto chvíli čekají potřebné vyšetření,“ uvedla mluvčí Univerzitní nemocnice Bratislava Eva Kliská. Žena má být mimo ohrožení života.