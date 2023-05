Dnes se podíváme do Turecka a na tamní předvolební situaci před klíčovými volbami prezidenta a parlamentu v polovině května, někdy označovanými za volby století. Prezident Recep Erdogan se v nich po dvaceti letech u moci bude znovu snažit obhájit svůj mandát.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou a šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou se podíváme až na hranici Evropy, do podle počtu obyvatel dnes už největšího evropského státu Turecka. Aneta Zachová, která je na dlouhé cestě po Turecku, nám popíše, na základě čeho se Turci ve volbách rozhodují a jak velkou roli v tom hraje ekonomika.

Zastavíme se také u tureckých postojů k ruské agresi proti Ukrajině a toho, zda Turky ještě vůbec po desetiletích marných snah zajímá vstup do Evropské unie. Podíváme se také na problém syrských uprchlíků v zemi, nebo na to, zda dříve tak žhavá kurdská otázka je pro Turky něco podstatného, co rozhoduje o jejich politických preferencích.

Odbornice na EU Aneta Zachová: I česká inflace se dnes Turkům zdá rájem

A v neposlední řadě se také zastavíme u toho, zda po dvaceti letech vlády tvrdé ruky mohou být ještě květnové prezidentské a parlamentní volby v Turecku demokratické a nezatížené volebními podvody.

O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

