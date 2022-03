„Na Ukrajině se dopouštíme zločinů. A všichni za ně budeme souzeni.“

„Ruský prezident Vladimir Putin nám rozkázal spáchat zločin. Nejde jen o demilitarizaci Ukrajiny, nebo porážku ukrajinských ozbrojených sil. V současnosti jsou srovnávána se zemí města mírumilovných civilistů.“

Ano, právě tak hodnotí „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině ruští vojáci, kteří v uplynulých dnech padli do ukrajinského zajetí. Tedy alespoň ti, kteří se objevili na speciálních tiskových konferencích, které v posledních dnech uspořádala Ukrajina. Je rovněž možné, že coby zajatci mohli být k podobným vyjádřením dotlačeni, upozorňuje CNN.

Novinářům americké televizní stanice CNN se naskytla vzácná příležitost vyzpovídat trojici zajatých ruských pilotů, a to bezprostředně po tiskové konferenci, která se v Kyjevě konala v pátek 11. března.

„Rozhovor byl veden v ruštině. Vězni neměli pouta a nezdálo se, že jsou nějak fyzicky omezováni. V místnosti byli i pracovníci ukrajinských bezpečnostních složek, ale ti do rozhovoru nijak nezasahovali, ani nenaváděli novináře, jaké otázky mají zaznít,“ popsala CNN atmosféru, v jaké exkluzivní rozhovor vznikal.

Jedinou viditelnou známkou fyzické nepohody tak byl podle novinářů šrám, který měl jeden z pilotů na čele. Sám však zdůraznil, že se jedná o zranění, které utržil ještě před svým zajetím. „Léčba byla bezproblémová. Nabídli nám jídlo a pití. Nabídli nám i lékařské ošetření,“ říká Rus, který se představil jako Maxim.

Na otázky novinářů nejčastěji odpovídal právě on. Ruský důstojník a pilot stíhacího bombardéru, který v sobě navzdory okolnostem nezapřel profesionálního vojáka.

A nevyhnul se ani odpovědi na otázku, co si myslí o tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že v čele Ukrajiny stojí neonacisté. „Myslím, že to bylo vymyšleno jako záminka. Něco takového nemůže svět pochopit, ale Putin a jeho vnitřní kruh něco takového potřebují, aby mohli dosáhnout svých cílů. Šíření dezinformací o fašismu a neonacismu pro ně bylo výhodné,“ říká Maxim.

„Neviděli jsme žádné neonacisty, ani fašisty. Rusové a Ukrajinci jsou schopni komunikovat stejným jazykem, takže (v nich) vidíme to dobré. Je těžké jasně odsoudit Putinovy činy. Ale když se podíváme na jejich následky, je přinejmenším jasné, že neměl pravdu.“

Maxim není zdaleka prvním ruským vojákem, který se o ruském prezidentovi nevyjadřuje zrovna lichotivě. Ještě dál zašel na jedné z tiskových konferencí průzkumný důstojník Vladimir. „Naše vláda nám řekla, že musíme osvobodit civilní obyvatelstvo. Chci říct ruským vojákům jedno: Složte zbraně a opusťte svá stanoviště. Nechoďte sem. Všichni tu chtějí mír,“ vyzval a pokračoval: „Chci říct našemu vrchnímu veliteli, aby zastavil teroristické akce na Ukrajině. Protože až se vrátíme domů, povstaneme proti němu.“

Další průzkumný důstojník pak na stejné tiskové konferenci oslovil Putina přímo: „Nebudete se muset dlouho skrývat. Takových jako my je tu mnoho. Dříve, nebo později se vrátíme domů.“

Jak upozornila CNN, ani tak zkušený voják, jako je Maxim, se během popisování válečných hrůz neubránil emocím. „Nejde jen o demilitarizaci Ukrajiny, nebo porážku ukrajinských ozbrojených sil, ale nyní jsou ničena města mírumilovných civilistů. Nejsem si k***a jist, jestli něco vůbec může ospravedlnit dětské slzy, nebo ještě hůř, smrt nevinných dětí.“

Podle Maxima jsou si ruští vojáci vědomi katastrofální situace ve strategickém přístavu Mariupol, kde od začátku invaze zahynulo přes 2500 obyvatel.

„Bylo to naprosto děsivé, a nejen proto, že jde o zločin. Takové věci nemůžete dopustit. Vybombardování porodnice? To je nejzvrácenější zas*aná forma neonacismu a neofašismu. Kdo mohl něco takového vymyslet?“ táže se Maxim.

A právě v tento okamžik se do rozhovoru tiše vkládá i další ze zajatých pilotů, Alexej: „My nerozhodujeme o tom, co bombardujeme. Je to rozkaz.“

Válka, kterou nikdo nechce

Maxim i jeho kolegové naznačují, že válka s Ukrajinou vyvolala v ruské armádě vlnu nevole. „Vím, že všichni vojáci v mé jednotce jsou zásadně proti. Mají na Ukrajině příbuzné a přátele a bylo jim řečeno, že půjde o lokalizovanou operaci, nikoli o útok na celou zemi. Moje divize byla zásadně proti,“ popisuje.

„Kdyby se Ukrajina sama chtěla stát součástí Ruska, navázat s ním nějakou užší spolupráci – všichni bychom to uvítali. Ale nutit ji je naprosto nepřijatelné.“

Profesor a odborník na vojenskou psychologii Neil Greenberg, který sloužil v britské armádě déle než dvacet let, upozorňuje, že podle Ženevských úmluv jsou váleční zajatci povinni uvést pouze své jméno, hodnost, datum narození a identifikační číslo. „Ale nic víc. Skutečnost, že toho říkají daleko více, tedy naznačuje, že je na ně buď vyvíjen nátlak, nebo jsou natolik zoufalí z toho, jak se situace vyvinula, že porušili protokol,“ uvedl Greenberg pro CNN.

Ten během své praxe také vypozoroval, že ideály průměrného vojáka se často neshodují s názory, které prezentuje hlava daného státu. „Je nepravděpodobné, že by sdíleli ideály Putina. Proto by bylo chybou automaticky předpokládat, že to, co nyní říkají, není pravda.“

Zdroj: DeníkTato slova potvrzuje nedávná tisková konference, na které vystoupil zajatý příslušník dělostřelecké jednotky. Když voják vyprávěl o setkání s obyvateli ukrajinského Černihivu, kteří Rusům doporučili, aby se vrátili domů, rozbrečel se. „Tady žádní fašisté nejsou,“ prohlásil.

Ukrajinská média zveřejnila i video s nejmenovaným 22letým ruským vojákem, který byl součástí jednotek, jež na Ukrajinu zaútočily z anektovaného Krymského poloostrova. „Brzy nám začalo být jasné, že tu nejsme jako mírové jednotky, ale abychom válčili. Ptali jsme se našich velitelů, co tu k***a děláme. Nemohli jsme se ale otočit a odejít. Za námi byly jednotky, které by dezertéry zabily,“ vzpomínal na záznamu zajatec.

„Bylo nám řečeno, že v osadách nejsou žádní civilisté. Ale byli tam – a nás to znepokojovalo. Začali jsme si uvědomovat, že ostřelujeme civilní obyvatelstvo, obyčejná města, nikoli vojenská zařízení. Přesto nám stále tvrdili pravý opak. A tak jsme se vzdali…“

Rozkazy na poslední chvíli

Maxim tvrdí, že rozkaz zaútočit přišel den předtím, než Putin oficiálně ohlásil zahájení invaze. Pak se ale něco změnilo. „Rozkaz byl zrušen. Ta část našeho letectva, která již vzlétla, se musela vrátit. Byli jsme šťastní, protože jsme si mysleli, že se to třeba podařilo vyřešit mírovou cestou,“ vzpomíná.

Nebylo tomu tak. A Maxim brzy obdržel souřadnice cílů v okolí měst Izjum a Čuhujiv na východní Ukrajině. „Nevěděl jsem, co mě čeká. Nikdy přesně nevíte, co se děje za ruskými státními hranicemi. Například dostanete informaci, že je tam kolona tanků. Nemůžete si být ale jisti, jestli tam nějaký tank opravdu je, či nikoli,“ popisuje Maxim.

Již dříve se objevily zprávy, že bomby zasáhly i civilní oblasti na východě Ukrajiny. To Maxim v rozhovoru pro CNN nepřímo potvrzuje: „Shodili jsme bomby, aniž bychom určovali cíl. Používali jsme upravené letecké pumy stejného druhu, jaké byly v akci již za druhé světové války. Samozřejmě existují i modernější druhy, ale faktem zůstává, že jsme je nepoužili.“

O tom, že rozkazy o zahájení invaze na Ukrajinu obdrželi doslova „na poslední chvíli“, hovořili i další zatčení ruští vojáci. „Velitel rozkázal 23. února v deset hodin ráno nástup a řekl nám, že máme zaútočit na Ukrajinu, zmocnit se Kyjeva a chránit ukrajinské obyvatelstvo před fašisty a tyrany,“ prohlásil na jedné z tiskových konferenci Sergej, který sloužil u dělostřelecké jednotky.

Nejistá budoucnost

Ani zajatí piloti si netroufají odhadnout, kdy a jak válka skončí. „Doufám, že naši velitelé mají situaci pod kontrolou. Jak se věci v budoucnu vyvinou, nebo jaký výsledek bych si přál, to vám nyní ale neřeknu,“ říká Maxim.

Ten již dokonce mluvil se svou rodinou. „Řekl jsem jim, že jsem naživu. Řekl jsem jim: ‚Drží mě v zajetí, ale žiji.‘ Mluvili jsme o osobních věcech – o dětech, o domově -, ne o armádě. Samozřejmě bych se s nimi chtěl znova setkat. A obejmout je, protože se bojí. Ale bojím se budoucnosti,“ svěřuje se Maxim.

„Kvůli zločinům, které jsme spáchali, budeme souzeni. Je nemožné odhadnout, co přinese budoucnost, protože jisté je jediné: Budou nás soudit,“ dodává.

Obavy z budoucnosti přitom na nedávné tiskové konferenci vyjádřil i další ze zajatých ruských vojáků, konstatuje CNN. „Je hrozné, když si uvědomíte vlastní chybu. Potrvá roky, možná desetiletí či staletí, než se vztahy napraví. Přál bych si, aby mě pohltila země a já zmizel,“ uzavřel.