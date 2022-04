„Vyrazili dveře našeho domu, pak nás odvlekli na dvůr a hodili dovnitř granát. Ten s ohlušující ráno explodoval a náš domov se rázem ocitl v plamenech,“ popisuje hrůzné okamžiky pro zpravodajský server BBC Volodymyr.

To nejhorší však mělo teprve přijít… „Popadl jsem ruční hasící přístroj a snažil jsem se plameny uhasit. ‚Kde je Oleg? Oleg nám pomůže,‘ křičel jsem na svoji dceru. Odpověděl mi ale jeden z ruských vojáků. ‚Oleg už vám nepomůže,‘ řekl,“ vzpomíná Volodymyr.

Oleg už své rodině skutečně pomoci nemohl. Jeho mrtvé tělo našli později ležet na chodníku, přičemž z jeho polohy bylo zřejmé, že 40letý svářeč klečel, když jej zblízka střelili do hlavy. „Na nic se ho nezeptali, prostě ho zastřelili. Řekli mu jen tolik, aby asi svlékl košili a klekl si na chodník,“ dodává Iryna.

Na místě, kde Oleg přišel o život, je ještě dnes vidět tmavě rudá skvrna. „U Olegova mrtvého těla postávali čtyři ruští vojáci a nenuceně pili vodu. Křičela jsem na ně, aby mě taky zastřelili. Jeden z nich zvedl zbraň a pak ji zase pustil, znovu a znovu, dokud mě otec neodtáhl pryč,“ pokračuje plačící žena.

„Ti vojáci nám řekli, že máme tři minuty na to, abychom odešli. A pak nás donutili utéct jen v pantoflích. Buča náhle připomínala apokalyptický film – ulice byly plné kouře, všude ležela mrtvá těla,“ bere si slovo její otec.

Rodina neměla jinou možnost, než nechat Olegovo tělo ležet na chodníku. Tam pak zůstalo takřka měsíc, zatímco Volodymyr i jeho dcera našli útočiště u svého příbuzného. Jakmile se mohli vrátit domů, pokusil se Volodymyr svého zetě pohřbít, vyčerpání mu to však nedovolilo. „Tělo nakonec naložili ukrajinští vojáci do dodávky a odvezli jej. Netuším, jak ho teď najdeme,“ říká senior.

„Byl to mírumilovný člověk. Svářeč, který žil hlavně pro svou rodinu, a kvůli úrazu páteře byl většinu života invalidní. Krátce před jeho smrtí jsem ho zahlédl přes otevřená vrata, jak klečí na kolenou. Zaslechl jsem také jeho poslední slova. ‚Proč?‘ ptal se jich,“ vzpomíná Volodymyr na svého zetě.

