/EVROPA PRO ČECHY/ Je to Evropa, na kterou nejsme zvyklí. Proimigrační, stavící ekologii nad všechno ostatní, hájící zájmy menšin, eurofederalistická a velmi prosociální. Zelená EU. Evropské volby skončily z celoevropského pohledu oslabením dosud v Unii dominujících lidovců a sociálních demokratů a posílením liberálů a Zelených.

Zatímco u liberálů je to vzhledem k porážce hnutí Emmanuela Macrona klasické Pyrrhovo vítězství, Zelení mohou opravdu slavit. Takovou sílu, jakou mají v novém Evropském parlamentu, ještě neměli. Zvláště poté, co sociální demokraté dali najevo, že nemusí dojít k obnovení bloku s lidovci, který by spolu s liberály měl většinu křesel v europarlamentu.