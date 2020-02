Pro jedny nedocenitelná klasika, kterou musejí znát všichni; pro jiné zase archaická literatura, které se špatně rozumí. Takový popis by se dal použít na širokou škálu knih na doporučených seznamech literatury, se kterými se studenti musejí popasovat. Nedávno jsme si připomínali 200 let od narození Boženy Němcové. Jak se ale ukazuje, její klasika Babička už příliš netáhne.

Babička. | Foto: Ilustrační foto.

V Městské knihovně Beroun o ni příliš lidí nezavadí. Není to ale žádná novinka, taková situace panuje již řadu let. Pokud si knihu už někdo půjčí, pak to je kvůli tomu, že musí, než že by se mu chtělo začít do příběhu venkovské ženy. „Populárnější je spíše Divá Bára než Babička. Každopádně pro děti je přístupnější komiksová verze,“ řekla Michaela Škeříková, ředitelka berounské městské knihovny.