Do dvou let by se měla zastaralá totalitní výpravní budova změnit k nepoznání

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zahájeno. Dlouho očekávaná rekonstrukce nádražních budov v Berouně začala. Do dvou let by místo staré vysloužilé budovy měla stát zcela moderní výpravčí budova. Oprava a modernizace si vyžádá investici ve výši zhruba 288 milionů korun bez DPH. Při středečním slavnostním zahájení to sdělil Jiří Svoboda, ředitel Správy železnic, které nádražní objekty patří.

Zahájení rekonstrukce budovy vlakového nádraží v Berouně | Video: Deník/Miroslav Elsnic