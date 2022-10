Pokud se tam nachází kamion, takové nárazy do zadní části jeho návěsu nezřídka mívají i fatální následky. Tragicky může skončit také situace, pokud takto bourají dvě nákladní soupravy, mezi nimiž zůstane osobní auto.

Šetření přineslo špatné výsledky

Právě s tím, aby si dodržování bezpečné vzdálenosti ohlídali, má řidičům pomáhat nové dopravní značení na vybraných úsecích dálnic, inspirované zkušenostmi ze zahraničí. Ve čtvrtek 6. října jeho účel i funkci představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Názorně a bez velkého přemýšlení ukáže, jak se bezpečnou vzdálenost daří dodržovat. Pokud řidiči jedou 130kilometrovou rychlostí a ten „vzadu“ vidí před sebou alespoň dvě šipky, jeho odstup respektuje doporučení. Pokud ne, k vozidlu jedoucímu před ním je moc blízko a měl by vzdálenost upravit.

Ministerstvo dopravy upozornilo, že loňský sběr dat ukázal, že řidiči osobních aut jezdící po dálnicích jsou s dodržováním bezpečného odstupu na štíru. Doporučené dvě sekundy jich nedodrží třetina. Mimo dálnice je situace ještě méně příznivá. Na silnicích prvních i nižších tříd mimo obec se jedná o dvě třetiny: necelých 70 procent. Třetina šoférů mimo dálnice si přitom „vystačila“ jen s odstupem vteřinovým – nebo ještě menším. Ano; každé třetí auto. Podle dopravních expertů je přitom téměř nemožné, aby řidič, který si před sebou nechává takto malý prostor, dokázal v případě nenadálé situace bezpečně zastavit nebo jinak vhodně reagovat.

Nové šipky (či možná spíše „šípy“) mají podle Kupkových slov pomoci řidičům poznat, že jsou k vozidlu před sebou příliš blízko. „Často si to při jízdě ani neuvědomují,“ poznamenal ministr. S tím, že usnadnit jim, aby rozpoznali nebezpečí, má právě toto informativní značení přímo na vozovce. Šipky jsou umístěny tak, aby jejich vzdálenost při dodržení maximální povolené povolené rychlosti odpovídala jedné sekundě jízdy. Tam, kde byly šipky na vozovce instalovány, tedy při běžné jízdě znamená problém vidět před sebou méně než dvě tyto značky.

Ideální stav: jednu uprostřed vzdálenosti k autu vepředu a druhou těsně za ním. Řečeno tak, aby se to dobře pamatovalo: druhou šipku má mít auto před vámi „pod zadkem“.

Pomůcky známé už z autoškoly

Vedle Zdic, tedy 27. kilometru dálnice D5 na Berounsku, se informativní značení pomáhající určit bezpečný odstup prozatím objevilo na vybraných úsecích dvou dalších dálnic. Jsou ale poměrně daleko od Prahy i středních Čech: na D1 u Velké Bíteše (což je 157. dálniční kilometr) a na D48 u Nošovic (58. kilometr). Vodorovné značení je ještě doplněno klasickými (svislými) dopravními značkami Bezpečný odstup nebo nápisem na informačních tabulích: Dodržuj odstup/Keep distance.

Vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold připomíná, že i tam, kde dopravní značení není, lze dvousekundový odstup odhadnout. „Stačí si vybrat nějaký pevný bod na silnici či vedle ní (dobře poslouží třeba strom či sloup veřejného osvětlení) a ve chvíli, kdy vozidlo před vámi tento bod mine, začněte počítat čas. Neměli byste k němu se svým vozidlem dorazit dříve, než napočítáte právě dvě vteřiny,“ zopakoval Neřold poučku známou z autoškol a také ze školení řidičů-referentů.

Tam rovněž bývá populární – a to i v testech – pomůcka označovaná jako „půl tacho“. Toto pravidlo určuje, že odstup (v metrech) by se měl rovnat polovině rychlosti (v kilometrech za hodinu), kterou řidič vidí na tachometru. Jednoduše: pokud jede stodvacítkou, měl by mít před sebou volných 60 metrů.