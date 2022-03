Aktuální akce se uskutečnila poprvé, premiérou byla i pro strážníky městské policie. Při hledání jim asistovali pracovníci prevence kriminality s detektorem kovu.

„Pečlivě kontrolujeme pískoviště, štěrkové plochy a bezprostřední okolí, abychom odstranili různé nebezpečné předměty, které se na nich mohou vyskytovat nebo skrývat. Pro děti by mohly být potenciálním nebezpečím,“ uvedl zástupce velitele berounské městské policie David Karamarinov.

Pokud se detektor kovu osvědčí, strážníci nevylučují, že by do budoucna o jeho pořízení požádali. A zatím to vypadá, že zařízení splnilo svůj účel hned v prvním dni, kdy se v pískovišti na prostranství za bytovými domy v ulici Na Parkáně našla zahrabaná jehla od injekční stříkačky a ostrý vrut.

Nálezu byla přítomna také starostka Berouna Soňa Chalupová. „Tohle je právě ta hrůza, kvůli které jsme se tady sešli. Když už si ten člověk musí píchnout, ať tu jehlu zlikviduje tak, aby nikoho nemohla ohrozit, ne ji zahrabat dětem do pískoviště. Určitě bych rodičům doporučila, aby kontrolovali, kde si jejich děti hrají,“ uvedla starostka.