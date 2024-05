Příběh Aleny Peckové začneme v roce 1986, kdy se jí narodila dvojčata. Bohužel, rodila předčasně, v 35. týdnu, a přežila jen jedna z holčiček. Byla však ležící, nekomunikovala, měla minimální mimiku, uchopení i sací reflex. „Ve třech letech Terezky jsme se s manželem rozhodli dát ji do ústavu, protože jsme doufali, že takhle vyřešíme naši složitou situaci. Že budeme žít opět normální život a jednou mít zdravé děti. Manžel je jeskyňář, byl horolezec, milujeme turistiku. S péčí o postižené dítě jsme si moc nevěděli rady a v době před revolucí zde nebyly k dostání ani potřebné pomůcky, ani speciální zdravotní péče, neexistovaly školky, ani poradenství a podpůrné sociální služby pro takto těžce postižené děti,“ vzpomíná Alena.

Osud je dohnal i podruhé

Bohužel osud je dohnal i podruhé, kdy se jim v roce 1993 narodila Barunka. Lékaři rodiče ujišťovali, že tentokrát bude všechno v pořádku. Odběr plodové vody a všechna další vyšetření nepotvrdila žádné anomálie. Všechno vypadalo pozitivně do věku asi tří měsíců, kdy Barunčin zdravotní stav začal stagnovat. „Ocitli jsme se na neurologii v Motole, kde nad ní pan primář po vyšetření mávl rukou a sdělil nám, že má stejnou diagnózu jako Terezka. Podstoupili jsme řadu vyšetření, aby se zjistila příčina. Přesnou diagnózu dodnes nevíme, pravděpodobně se jednalo o metabolickou vadu, díky níž si tělo neumělo vyrábět látky nutné pro výživu mozkových buněk a tak začaly odumírat,“ vysvětluje Alena. Jen Barunka dokázala dávat najevo libost a nelibost.

„Podle jejího obličeje jsme poznali, co se s ní děje, co potřebuje, co má ráda. U Terezky jsme nic nepozorovali a vše mohli jen odhadovat,“ dodala Alena. Terezka se v ústavu dožila dvaceti let a Barunka zemřela v necelých deseti letech doma na obyčejné nastydnutí. „Bohužel zdravotní stav dcer byl podobný, nikdo nevěděl, proč se to děje. Netroufli jsme si mít další děti, a proto jsme v roce 1996 adoptovali prvního – tehdy půlročního - syna. A v prosinci 2002 dalšího – tříapůlročního – syna. Kluci nám krásně život zalili sluncem a pomáhali nám radostněji žít. Když v lednu roku 2003 Barunka zemřela, v našem životě nastala obrovská změna - najednou jsme žili s kluky běžným životem," říká Alena.

Jak vznikalo Klubíčko

Jelikož v devadesátých letech neměli rodiče s postiženými dětmi příliš informací, scházeli se v Berouně a vyměňovali si zkušenosti. „Bylo nás zhruba čtyřiadvacet rodin z celého okresu a v dubnu roku 1997 jsme společně založili Klubíčko. Potkali se zde lidé s podobným osudem, společně jsme prožívali naše starosti, našli v sobě vzájemnou oporu a vybudovali si velmi důvěrné vztahy. Vydávali jsme si vlastní zpravodaj, kde jsme je zveřejňovali informace z oblasti legislativy, možnosti léčby, vzdělávání a nabídku společných akcí. Organizovali jsme vzdělávací pobyty s přednáškami odborníků, kde nám asistenti hlídali děti a zajišťovali pro ně program. Následovaly víkendové a táborové pobyty pro samotné děti, aby si rodiče mohli na několik dnů odpočinout,“ popisuje Alena.

Dům Klubíčka ve Vráži na Berounsku.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

V roce 2006 vybudovali v Berouně Komunitní centrum, kde poskytovali komplex pobytových i ambulantních služeb pro rodiny s postiženými dětmi. Ředitelkou Klubíčka se Alena Pecková stala v roce 2002 a v roce 2014 se pustila do odvážného činu. S manželem si vzali úvěr a koupili ve Vráži dům ve kterém vzniklo nové zařízení pobytových služeb s kapacitou 13 lůžek, kde se starají o klienty s převážně těžkým kombinovaným postižením. „Potřebovali jsme úvěr, ale jako malá neziskovka jsme ho nemohli dostat. Takže jsme se s manželem zaručili veškerým svým majetkem a vzali si úvěr na sebe. Klubíčko bylo u nás v pronájmu a platilo nám nájem ve výši splátek úvěru a z něho jsme úvěr spláceli,“ vzpomíná.

V roce 2017 se konečně podařilo Klubíčku úvěr získat, takže na něj mohli dům převést. Své uplatnění v Klubíčku nalezli i další členové rodiny, manžel zajišťuje asistovanou autodopravu, a starší syn pracuje jako asistent přímé péče. V roce 2018 se podařilo odkoupit i sousední dům, kde vznikla Tvořivá dílna a malé bistro, profesionální kuchyň a pekárna. Ve všech těchto provozech pracují bývalí klienti Klubíčka s různými handicapy. „Nyní plánujeme otevřít další bistro s hernou na nádraží v Berouně. Záleží, jak rychle nám dodavatelé bistro vybaví, ale rádi bychom 3. června 2024 otevřeli,“ loučí se výhledem do budoucna Alena Pecková.