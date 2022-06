Už za tři měsíce vyrazí lidé v letošních komunálních volbách k volebním urnám. Byť se data 23. a 24. září zdají být vzdálená, ve městech a vesnicích už se debatuje o palčivých tématech, pro jejichž řešení mohou být nadějí právě výsledky voleb. Deník oslovil osobnosti z berounského regionu, co podle nich v jejich městech a obcích rozhodne v boji o radnice.

Berounem, největším městem regionu, jednoznačně rezonuje téma masivní výstavby rodinných domů a bytů, která s sebou pomalu ale jistě přináší potíže s přeplněnými školami a školkami. V příštích šesti letech má navíc ve městě přibýt až šest tisíc obyvatel. Lze tak předpokládat, že tlak na počet míst ve školských zařízeních ještě dramaticky naroste.

S tématem stoupajícího počtu obyvatel úzce souvisí i postupné výrazné zhoršení dopravní situace ve městě, kde by se měl podle názorů respondentů klást ještě větší důraz na podporu cyklodopravy - ostatně právě Beroun byl prvním městem v Česku, kde se rozjel projekt sdílených kol.

Dalším bolavým místem města je loňské dramatické zvýšení poplatků za likvidaci komunálního odpadu, když se navíc snížila četnost svozu směsných odpadů. Krok, který má více motivovat ke třídění, se lidem moc nezamlouvá. V neposlední řadě trápí Beroun podobně jako většinu dalších měst v regionu vizuální a světelný smog.

Také v Hýskově nejsou příliš spokojeni s méně frekventovaným svozem odpadu. Zároveň se obávají současné podoby územního plánu, který počítá s další expanzí obce.

V Hořovicích je důležitým tématem obchvat města, o kterém se hovoří už desítky let. Jenže zatímco se diskutuje, doprava na hlavních silnicích houstne. Nové vedení radnice by tak podle respondentů mělo projekt konečně rozhýbat.

