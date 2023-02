„Registrace objednávek, které zadáváme, jsou kráceny na deset až dvacet procent. Například balení penicilinu, která jsme zrovna dostali, je pouhých deset. Do tří čtyř dnů budou pryč,“ uvedla lékárnice.

Paralenové čípky, které donedávna zákazníci sháněli marně, už přestávají být nedostatkovým zbožím. Naopak sirupové léky na srážení horečky stále chybí, alespoň že jsou do velké míry nahraditelné paracetamolem.

Vetší problémy přetrvávají u antibiotik. „Z těch sirupových, která běžně nabízíme, máme momentálně jen dva širokospektrální druhy. Naštěstí už děti tolik nemarodí,“ poznamenala Soukupová s nadějí, že sezona viróz s následnými komplikacemi léčenými často právě antibiotiky už se blíží ke konci.

Dražší léky z laboratoře na zakázku

Nedostatek léků se dá nahradit laboratorní výrobou, vyplatí se to však pouze v akutních případech. „Daný lék se musí vyrovnat originálnímu výrobku, proto to dělají specializované laboratoře. Jen pro porovnání: běžně objednané čípky nebo sirup vyjdou na několik desítek korun. Ale pokud by je měla připravit laboratoř, stojí jedno balení až tři stovky,“ vysvětlila Soukupová, podle které nebývá tato možnost hojně využívána, spíš v případech, kdy se například nemocné dítě bez konkrétního léku neobejde.

Podle zpráv, které má berounská lékárna od distributorů, by se situace měla zlepšovat - ovšem až od konce března.

Antibiotika chybí i lékárnám ze sítě Senimed provozovaným společností Akeso, majitelem obou nemocnic v regionu. Pobočky se nacházejí nejen v Berouně a Hořovicích, ale například i v Žebráku.

Na situaci výpadků léčiv se v Senimed lékárnách snaží reagovat v předstihu. Také zde chybí některá antibiotika, ale například ta širokospektrálními mají v nabídce po celou dobu krize. Podobně jako další léky. „Sirupy Nurofen jsou skladem a paracetamolové čípky také dorazily. V dostatečném množství máma naskladněné i antibiotické oční kapky a masti,“ potvrdil vedoucí lékárník Tomáš Veverka. „Vyhlídky nejsou stále moc pozitivní, ale na potřeby našich nemocnic a pacientů jsme připraveni,“ dodal.

Pacienti lékárníkům nenadávají. Většinou

Obecně pak z léků nejvíce chybí kromě antibiotik například dlouhodobě působící inzulin deglude či inhalační přípravky.

Pacienti prý většinou projevují pochopení. „Je to určitě dobrou informovaností z médií. Když už nějaký lék opravdu není dostupný, tak se pacienti radí s lékařem, co dál,“ uzavřela Soukupová, která se dosud setkala pouze s jednou nepříjemnou reakcí.