Správcem aquaparku je Berounská sportovní, v jejímž čele stojí ředitel Antonín Marx. Ten ve společnosti působí již čtrnáctým rokema uplynulé období zhodnotil velmi pozitivně. „Poslední dva roky se kvůli covidu moc hodnotit nedají, ale jinak mohu říct, že máme za sebou velmi vydařené období a určitě Berounu ostudu neděláme. To potvrzuje skutečnost, že aquapark hojně využívají nejen berounští, ale také lidé ze širokého okolí,“ řekl ředitel, který za velký úspěch především považuje, že se podařilo k plavání dostat hodně dětí.

Aquapark se stále vyvíjí a snaží se návštěvníkům nabídnout novinky. Ve zdejší posilovně nyní přibyl běžecký pás. Ačkoliv by se mohlo zdát, že šlo o jakýsi narozeninový dárek, není tomu tak. O instalaci pásu bylo rozhodnuto už dříve. „Nějakým způsobem jsme chtěli modernizovat naše fitko. Po vyhodnocení jsme se shodli, že nejlepší bude pořídit pás. Za minulý rok se podařilo uspořit nějaké peníze. Pás jsme koupili už loni, ale teprve teď nám přišel,“ podotkl ředitel.

Nůžek se chopila Jiřina Bohdalová

V dohledné době pak berounský aquapark čeká výměna venkovního tobogánu, který je už na hraně své životnosti. Zároveň jej však osazenstvo aquaparku chce vylepšit. Podle ředitele už se pracuje na návrzích, detaily jsou zatím tajemstvím.

Drobné starosti vedení aquaparku dělají v současnosti vysoké ceny energií. Ředitel však věří, že se vše zvládne. „Je to věc, se kterou musíme bojovat, a asi ještě nějakou dobu budeme. Nicméně věřím, že to nebude nikterak omezovat komfort, který poskytujeme. Za to děkuji městu Beroun, že nám nadále poskytuje podporu doplnil Marx.

Berouňané se konečně dočkali aquaparku

Berounský aquapark otevřel 4. dubna 2007 a celá stavba tehdy vyšla na astronomických 170 milionů korun. Otevření se zúčastnila také herečka Jiřina Bohdalová. Za dobu existence aquaparku jej navštívilo přes 2,5 milionu platících návštěvníků.