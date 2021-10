Členové ČsOL následně pokračovali do Hořovic, kde si prohlédli zámecké reprezentační a soukromé prostory. Do Kladna se vraceli spokojeni, zážitky z těchto dvou akcí ještě umocnilo krásné slunečné počasí.

Někteří si vyzkoušeli, jaké „pohodlí“ skýtá kabina historického vozidla. Z výkladu průvodce Ivana Heráka vyplývalo, že s provozem muzea je spojeno mnoho dřiny. Nově získané exponáty se většinou nacházejí ve špatném stavu a na jejich renovaci a zprovoznění je potřeba mnoho hodin práce. Stejně náročné je udržet stávající techniku v provozuschopném stavu. A mnoho práce vyžaduje i běžný provoz muzea, údržba budov, venkovních ploch, úklid expozic a během otevírací doby zajištění průvodcovské služby. Všechny tyto činnosti jsou zajištěny výhradně prací dobrovolníků, bez jejichž nadšení by muzeum nemohlo fungovat. Stejně tak je třeba techniku doplnit lidmi, kteří musí být dobově oblečeni. Výstroj a výzbroj si každý člen klubu pořizuje na vlastní náklady.

ČsOL už muzeum navštívila, ale ne se všemi členy, takže se většina těšila na vojenská historická vozidla, jako jsou třeba na motocykl Harley – Davidson, Jeep Willys nebo třičtvrtětunka Dodge a nákladní vůz GMC. Mezi vzácnější kousky pak patří americký M-8 Greyhound a M3A1 Scout car. Do této kategorie se řadí i vyprošťovací Ford Canada, cisternové provedení vozidla GMC a těžký tahač Diamond. Další zajímavostí je sovětská těžká technika, samohybné dělo SU-100 a tank T34.

Muzeum založila parta nadšenců do vojenské historie v roce 2005 v areálu původních zdických kasáren železničního vojska. Army muzeum seznamuje s vojenskou historií 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku. Většinu exponátů je možné si prohlédnout ve dvou halách doplněných venkovní expozicí. První hala představuje exponáty, které se vztahují k období ohrožení republiky v třicátých letech až do období druhé světové války. Prohlídka začíná věrnou replikou československé pohraniční stanice a pokračuje výzbrojí a výstrojí vojáků předmnichovské Československé armády.

/FOTOGALERIE/ Členové Československé obce legionářské (ČsOL) Kladno vyjeli v uplynulých dnech do vojenského muzea ve Zdicích. Prohlídka Army muzea byla naplánována ke 100. výročí vzniku ČsOL.

