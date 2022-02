Přesun původního autobusového terminálu ze Závodí k vlakovému nádraží se plánoval řadu let a k uskutečnění postupně došlo hlavně během roku 2015, na jehož konci bylo nádraží slavnostně otevřeno. S náklady na projekt, které se vyšplhaly na zhruba 56 milionů korun, pomohly peníze z Programu švýcarsko-české spolupráce. Za samotné přístřešky zastávek, které nyní výrazně korodují, se zaplatilo 1,94 milionů korun.

Starostka Berouna Soňa Chalupová ujistila, že v průběhu projektu město neudělalo chybu. „Zadávání stavby i následná kontrola byla v podmínkách pro čerpání velmi komplikovaně definována. Realizace se následně mnohokrát kontrolovala. Výsledky všech dozorů byly kladné, takže za město mohu potvrdit, že nikde nepochybilo,“ sdělila starostka.

Autobusy jezdí na nové nádraží, lidé si zvykají na jiné trasy

Problém mohl tak nastat až při správě nádraží. Radnice uvádí, že místo předáno do správy ještě tehdy existujících Technických služeb Beroun, s.r.o. K tomu skutečně došlo v únoru 2017 a ještě v tom roce v červenci berounské technické služby definitivně přešly pod současnou společnost AVE Beroun, Ta se tedy od té doby má o nádraží starat.

To potvrdila také mluvčí společnosti Pavla Ivácková, která uvedla, že předmět správy nádraží je obsluha košů, úklid a údržba zeleně, údržba veřejného osvětlení, ruční a strojní úklid nástupních ploch včetně komunikací a zimní údržba. „Tyto činnosti realizujeme průběžně dle příslušného ročního období a s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. Naše společnost nemůže nijak zasahovat do předmětu díla a rozhodně nemůžeme přijímat odpovědnost za stav mobiliáře,“ uvedla mluvčí.

Podle Soni Chalupové je správa navíc limitována striktními záručními podmínkami. Při jejichž porušení by město o záruky přišlo. „Takže se v podstatě správce omezil jen na běžnou údržbu, a sice na čištění ploch komunikací, zastávek a sezónní mytí skleněných výplní,“ vysvětlila starostka.

Výstava na nádraží! Čas při čekání na autobus v Berouně zkrátily obrázky dětí

Údržbu a opravy stavebních částí nádraží měl až do skončení záruky vykonávat dodavatel. Tím byla firma Siacity, kterou se město snaží přimět, aby problematické části konstrukce opravila. „V poslední době se ale spojení s dodavatelem nějak zadrhlo. Správce nádraží i Odbor majetku a investic se ho snaží opakovaně kontaktovat, neboť významně větší část konstrukcí je stále v záruce,“ říká starostka.

To, že společnost Siacity s městem nekomunikuje, je s velkou pravděpodobností tím, že společnost již neexistuje a byla z rejstříku vymazána 11. října 2019. V tuto chvíli na oficiálním portále veřejné správy Justice.cz už nejde dohledat. V tuto chvíli není ani jasné, zda existuje následnická společnost.

Otázkou tedy zůstává, jak se bude stav nádraží řešit. Totiž v tom nejkrajnějším případě by mohlo dojít k tomu, že by město muselo dotaci, nebo její část, vracet, protože jako majitel musí podle dotačních podmínek místo udržovat v dobrém stavu minimálně do roku 2027.