Autobusy mají stále potíže se na Jarově vytočit

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kvůli složité dopravní situaci v Jarově přestaly autobusy před časem do této části Berouna zajíždět úplně. Bylo to hlavně kvůli problematickému místu na točně, kterou autobusy používají pro otočení. Na to rychle reagovala berounská radnice a místo nechala ve velmi krátkém čase upravit.

Autobusy mají stále potíže se v Jarově vytočit. | Video: Radek Kaša

Jenže se ukázalo, že problém stále přetrvává kvůli zaparkovaným osobním automobilům podél silnice. V sobotu 16. ledna široká Scania dokázala jen tak tak úzkou ulicí projet. Autobus musel místem projíždět s obrovskou opatrností, aby nepoškodil jak podél stojící osobní automobily, tak i samotný autobus. Jen díky výborným řidičským schopnostem se řidič autobusové linky 630 dokázal na jarovské návsi vytočit.