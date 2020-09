Až na výjimky se bude v pátek na základních školách na Berounsku učit

Většina školáků na Berounsku zamíří v pátek 25. září do lavic, a to i přesto, že nový ministr školství Roman Prymula (za ANO) kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vyzval ředitele základních škol, aby vyhlásili v daný den ředitelské volno. Žáci by tak zůstali doma čtyři dny, jelikož v pondělí 28. září je státní svátek.

Roušky ve třídách. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová