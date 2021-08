Barbora Novotná chtěla vlastní školku a školu, kde se bude mluvit česky i anglicky, tak založila anglické vzdělávací zařízení B-English pro děti. Už tehdy věděla, že bude věci dělat jinak, což jí pomohlo se dostat do finále hlasování Žena roku pro rok 2021.

Barbora Novotná. | Foto: archiv B. Novotné

„Na mé nominaci se podílí zřejmě nejvíc úspěch školky a školy. Mluvíme tu především anglicky – správně anglicky, což dětem usnadní v budoucnu vstup do celého světa. Děti podporujeme ve všem, co je zajímá, co je baví. Našim cílem je, aby je učení, které je pro ně úplně přirozenou aktivitou, především bavilo,“ konstatovala k nominaci a škole Novotná.