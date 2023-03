Basketbalisté, kteří mají ve městě téměř devadesátiletou tradici, přitom po nové hale volají už od roku 2006, kdy se předělávala palubovka ve stávající tělocvičně školy. Ta už však potřebám soutěžních zápasů nevyhovuje.

„Patnáct let nám Česká basketbalová federace dávala výjimku. Nyní už ji nemáme a musíme mistráky hrát v Litni. Je škoda, že město jako Beroun dosud nemá adekvátní halu,“ říká hráč A družstva, trenér a člen výboru Basketbalového klubu Beroun Martin Šašek.

Stavba nové tělocvičny by podle Šaška mohla problém vyřešit, pokud by byla vůle využít potenciálu volného prostoru v areálu školy. Basketbalisté proto nechali připravit alternativní studii, za níž stojí projektant Jan Vožeh ze Zdic, rovněž hráč berounského A týmu.

Nad spojovací chodbou

Návrh počítá s tím, že by hala postavená do patra nad objekt stávající spojovací chodby byla širší. A basketbalové hřiště s dostatečným, nejméně dvoumetrovým výběhovým prostorem od autové linie by se tam vešlo. „Bylo by to v souladu s minimálními požadavky federace. Výběhy jsou mimo jiné nutné pro bezpečnost hráčů a postavení rozhodčích,“ vysvětluje Šašek.

„Vycházeli jsme z toho, že se nesmí zasáhnout do běžeckého oválu. Nakonec se tedy jako nejjednodušší variantou ukázalo halu umístit nad tu chodbu. Prostory, které by pod halou vznikly, by škola mohla využít třeba jako družinu nebo posilovnu. Na hranici běžeckého oválu by navíc vzniklo kryté zázemí pro potřeby venkovního sportoviště,“ popisuje navrhované řešení Šašek.

Jak už v únoru avizovala radnice, městem navržená tělocvična by zatím neměla sloužit veřejnosti kvůli zamítavému stanovisku společnosti VAK Beroun k nutnému navýšení kapacity vody pro areál školy. Šašek ale připomíná, že klub by halu využíval až po vyučování. „Během dne je ve škole kolem 800 lidí, kteří nejpozději ke třetí hodině odpoledne odcházejí a zůstane tam pár kroužků. Na basketbalovém tréninku bývají nepočetnější děti, kterých je zhruba pětadvacet, s trenéry to dělá asi třicet lidí. Spotřeba vody by tak byla odpoledne nižší, než když je plná škola. Stavět něco za 55 milionů s tím, že to bude půl dne prázdné, mi přijde docela škoda,“ konstatuje basketbalista.

Nejméně o třetinu dražší

Háček je ale v tom, že stavba podle nového návrh by s velkou pravděpodobností byla o dost dražší. Odhaduje se, že až o 30 milionů korun. „Je nám jasné, že pokud chceme větší halu, tak na ni budeme muset sehnat peníze. První, co nás napadlo, je, že oslovíme různé sponzory – v regionu působí hned několik velkých hráčů. A chceme také vypsat sbírku, abychom ty peníze dali dohromady. Dá se rovněž stavět postupně – tedy postavit halu na sloupech a další prostory pod ni dostavět podle potřeby později,“ míní Šašek.

Město Beroun na dotaz Deníku, jak se k návrhu staví, nereagovalo. Podle neoficiálních informací ale mělo být pozastaveno výběrové řízení na dodavatele stavby menší varianty tělocvičny. Původně se plánovalo, že by se stavba spustila už v červenci.