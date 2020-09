Sázkové kanceláře přisuzují nízkou šanci na vítězství hejtmance Jermanové Pokorné od začátku. „Vítězství strany ANO přisoudili bookmakeři kurz 3,34. Na to, že tato strana se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou nadcházející volby neovládne, vypsala Chance kurz 1,27," říká tisková mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Jenže to bylo před pár dny. Aktuální kurz na prohru hnutí ANO činí 1,15. Tedy pokud by sázkař vsadil tisícikorunu a hnutí ANO skutečně nezvítězilo, odnese si pouhých 1 150 korun. Naopak kurz na vítězství ANO je vysoký. Konkrétně 4,6. Tedy při vsazené tisícikoruně na vítězství hnutí ANO a skutečné výhře ve volbách by si tipující odnesl částku 4 600 korun.

Podle analýz má ve středních Čechách vyšší potenciál na vítězství koalice hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve spojenectví s KDU – ČSL a SNK – ED. Těm volební potenciál přisuzuje možný zisk až 26% hlasů. Na toto hnutí však přímé kurzové sázky vypsány nebyly.

Důvodem nízkých kurzů na vítězství hnutí stávající hejtmanky je řada kauz, kvůli kterým ztratila podporu a sympatie u tisíců voličů. Za všechny jmenujme využívání služebního vozu jejím manželem, nebo kauzu zdravotní sestry ze záchranné služby, která na jaře kritizovala nedostatek roušek pro záchranáře a hejtmanka na ni podala trestní oznámení.

Ještě menší šance na vítězství má dle kurzů hnutí premiéra Babiše v Libereckém kraji. V něm je na jeho vítězství kurz 6,2, naopak na jeho prohru prakticky nevsaditelný kurz 1,08. Podle bookmakerů by ANO nemělo vyhrát ani ve Zlínském kraji a vyrovnaná je situace v Plzeňském kraji. Naopak zcela jasně by mělo dominovat v Moravskoslezském kraji s nejnižším možným kurzem 1,01. Poměrně jasně vidí sázkové kanceláře situaci i v Karlovarském kraji, kde je na vítězství ANO kurz 1,09.