Podle dosavadního vyšetřování začalo hořet kvůli špatné elektroinstalaci. „Elektrika normálně fungovala a nic nenapovídalo tomu, že se v bytě něco děje. Ráno jsme odvedli děti do školy a přítel odešel normálně do práce. Byla jsem doma a dopoledne jsem se na chvilku natáhla na gauč,“ říká maminka Adéla.

V průchodu do kuchyně náhle viděla, jak se na bílé zdi odrážely oranžové záblesky. „To asi jedou popeláři, říkám si. Jenže tentokrát to plameny. Běžela jsem se tam podívat a z rohu ložnice už šlehal oheň,“ vypráví.

Duchapřítomně popadla telefon a zavolala linku 150. „Ještě mi prolétla hlavou myšlenka, že bych zkusila hasit, ale to už čaply i záclony a závěsy. Oheň se šířil hrozně rychle a než jsem se nadála, chytl gauč, oblečení, co jsem nestihla ještě složit, skříň, stolek. Všechno bylo v plamenech strašně rychle,“ popisuje situaci Adéla Polická.

Nezbývalo nic jiného, než byt opustit a varovat sousedy. „Vyběhla jsem na chodbu, kde jsem křičela, že hoří, aby to všichni stihli ven. Jak se valil hustý dým, už jsem nemohla najít klíče, jen jsem tedy zabouchla a v pantoflích se psem v ruce vyběhla před dům.“

Venku se s lidmi už jen bezmocně mohla dívat na zkázu, jak oheň zakrátko zachvátil kuchyň. „Praskaly okenní tabule, střepy padaly na zem a z obou oken se valil černý dým. Nezbývalo už nic jiného než čekat, až přijedou hasiči.“

Rodině nezbylo prakticky vůbec nic. „Měli jsme tam všechno, fotky s dětmi, ještě když jsem byla těhotná, různé dokumenty. V kuchyni se úplně roztavila lednička a mikrovlnka. V podstatě jsme přišli o všechno, protože co nezničily plameny, o to se postaral kouř a vše je teď na vyhození.“

Neštěstí se stalo v pátek 7. ledna. Za pouhý víkend lidé rodinu zavalili pomocí. „Ještě to dopoledne nás kontaktovala Petra Stančíková z krizového centra města, která nám zajistila dočasné ubytování. Protože jsem byla zaneprázdněna různým zařizováním, až později jsem zjistila, že naše sousedka Veronika Edems pro nás zřídila sbírku,“ vypráví.

Iniciativa sousedky doslova prosvištěla facebookem. Štědrost lidí neznala meze. Přiváželi věcné dary do prostor restaurace Formanka, které poskytl její majitel Jiří Míka. „To bylo něco úžasného. Lidé se okamžitě ptali, co potřebujeme, co nemáme. Ještě minulý pátek nám chodily různé věci. Musela jsem psát, že už máme dost. Dokonce jsme dostali i kávovar, který jsme nikdy neměli. Během dvou dnů jsem měla oblečení pro děti. Dostali jsme televizi, novou sedačku, hračky. Vše v neuvěřitelné hodnotě. Díky lidem máme všechno. Věci, co nám nejsou, postupně odvážíme na charitu,“ říká dojatým hlasem.

Díky peněžním darům rodina už žije v novém bytě. „Je to neuvěřitelné, když si vezmete, že byly dva týdny po Vánocích a do pondělí bylo vybráno 45 tisíc korun! Sbírku jsme už zastavili a z peněz jsme mohli zaplatit kauci a nájem za leden v novém bytě, který nám mimochodem sehnala také Veronika. Ze zbytku peněz jsem nakoupila ještě nějakou výbavu pro děti. I když jsem se snažila odpovědět na všechny ty možné stránky, nejvíc mě mrzí, že nejde projevit dík každému člověku zvlášť. Všem za jejich pomoc srdečně děkujeme a moc si toho vážíme. Bez nich bychom to nezvládli,“ dodala Adéla Polická.