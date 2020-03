Svým rozhodnutím uzavřel už v minulých dnech stát školy. Osud mateřských škol ale nechal na jejich zřizovatelích, většinou tedy městech a obcích.

Berounská rada nakonec o uzavření mateřských škol rozhodla zcela jednomyslně. „To i na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ připomněl místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že je potřeba omezit shlukování lidí a tedy zamezit dalšímu možného šíření nemoci.

Online reportáž

V rámci řešení otázky uzavření mateřských škol postupovali Berounští a Královedvorští společně – města jsou propojena městskou hromadnou dopravou, mnozí Královedvorští pracují v Berouně a naopak. „V Králově Dvoře mateřinky uzavřeme rovněž od úterý,“ potvrdil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V Berouně se mateřské školy ovšem neuzavřou kompletně – zůstane otevřena Mateřská škola Pod Homolkou Beroun. „Tato školka bude otevřena pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců a poskytovatelů pečovatelských služeb a jejich zaměstnanců poskytujících pečovatelskou službu, kteří mají trvalý pobyt nebo vykonávají práci na území města Beroun,“ upozornil l Mišina.

V Králově Dvoře sice původně rovněž počítali s otevřením jedné třídy pro tyto účely, ale minimálně do konce března se tak nestane. „V tuto chvíli máme zjištěno, že by se jednalo o jedno až dvě děti. Předběžně jsme domluveni, že by děti mohly být umístěny do třídy v Berouně. Pokud by to nevyšlo, pak máme předjednáno umístění do soukromé školy,“ vysvětlil Petr Vychodil.

Z městského dotazníku ale prý vyplynulo, že by se mohlo jednat až o dvanáct dětí, jejichž rodiče pracují ve zdravotnickém systém a dalších podobných sférách. „Pokud by se situace zhoršila a bylo by to opravdu potřeba, otevřeli bychom jednu třídu u nás ve městě,“ dodal starosta Králova Dvora.