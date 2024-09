Řeky Berounka i Litavka do neděle 15. září nedělaly žádné větší problémy. Podle prognóz hydrometeorologů by ale měla Berounka v následujících dnech kulminovat. V pondělí 16. září ráno hladina Berounky dosahovala stále prvního povodňového stupně a nadále pomalu stoupá.

Situace na řece Berounce - pondělí 16. září | Video: Deník/Jana Hájíčková

Dobrou zprávou ale je, že by podle současného výhledu neměla Berounka překročit druhý povodňový stupeň a tudíž by se neměla vylít a měla by zůstat v korytě. Lépe je na tom řekla Litavka, která i během svého největšího průtoku nedosáhla ani prvního povodňového stupně a zůstává tak nadále také ve svém korytě. Preventivně byly ale v sobotu dopoledne uzavřeny tzv. horních a dolních branky na náhonu Berounky.

V případě zhoršení situace je měnsto připraveno okamžitě jednat. „S bolestnou vzpomínkou na rok 2002 bedlivě sledujeme situaci v celé České republice. Pokud budeme mít štěstí a povodně nás tentokrát nezasáhnou, budeme následně co nejrychleji řešit pomoc ostatním hůře postiženým obcím,“ uvedla starosta Soňa Chalupová.

Město Beroun apeluje na obyvatele, aby dbali na svou bezpečnost a vyhnuli se řece. A aby se vyhýbali parkům, lesům a dalším místům, kde hrozí pád stromů nebo větví. Stále platí výstraha před silným větrem, a proto je důležité dbát na osobní bezpečnost.

Podle dostupných informacích měli i přes současnou nebezpečnou situaci na řeku Berounku v neděli vyjet kajakáři.

Protipovodňová bariéra u Domova penzionu pro seniory

Již v neděli odpoledne město z preventivních důvodů postavilo protipovodňovou bariéru u Domova penizonu pro seniory.

„K tomuto kroku jsme přistoupili na základě vyhodnocení aktuálně známé povodňové situace i s ohledem na doporučení paní ředitelky DPS, která stavbu protipovodňové stěny považuje za přínosnou i pro uklidnění obav obyvatel Domova. Predikce pro Litavku jsou v tuto chvíli příznivé, ale v reálu se může situace změnit velmi rychle, jak jsme dnes viděli na řece Moravě, která náhle stoupla o metr. Funkční protipovodňová bariéra může chránit naše seniory v DPS před evakuací, která je pro většinu z nich v těchto dnech skutečnou noční můrou, “ vysvětlila starostka Soňa Chalupová.

Kvůli protipovodňové bariéře je nyní uzavřen vstup na lávku u zimního stadionu.

O víkendu profesionální a dobrovolní hasiči z ORP Beroun zasahovali převážně u spadlých stromů. Kromě toho zasahovali při záchraně srnce, který uvízl v Červeném potoku, poskytli technickou podporu na dálnici D5 a asistovali záchranářům. V neposlední řadě pomáhali při aktivaci protipovodňových opatření ve městě.