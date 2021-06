„Prakticky v den zahájení stavby nám ale oznámili, že kabel, který potřebují přeložit, nemají k dispozici. Nemá tak smysl rozkopávat novou ulici znovu a bez nového kabelu by byla možná brzy část Hlinek bez proudu,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

S ohledem na tuto skutečnost bylo potřeba původně schválenou uzavírku ulice přerušit. „Nyní je spuštěn částečný provoz až do doby, kdy energetici dokončí přeložku kabelu a bude zahájena rekonstrukce komunikace. To by mělo být v první polovině července,“ doplnila Jitka Soukupová, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů berounské radnice.

V Bezručově ulici zatím stále zůstává neprůchozí jen levý chodník.