„Původně jsme chtěli aplikovat zákaz krmení holubů na celé město, což ale nejde,“ upozornila starostka Berouna Soňa Chalupová (ODS). V Berouně žije podle poslední studie 1400 holubů, přičemž únosný počet je podle starostky desetina.

Zákaz krmení holubů pro celé město na ministerstvu životního prostředí neprošel. „Vymezili jsme tedy ve vyhlášce části města, které na sebe víceméně navazují. Nevyřeší to přemnožení holubů, ale budeme mít alespoň nějaké nástroje, jak problému čelit. V současné době holuby odchytává firma. Za likvidaci platíme 380 000 korun ročně, ale výsledky neodpovídají vynaloženým penězům,“ uvedla Chalupová.

Podle ní mnoho Berouňanů holuby krmí a ještě si chodí kupovat do zverimexu speciální krmení. „Tato vyhláška umožní městské policii udělovat pokuty lidem, kteří způsobují, že se holubům v Berouně líbí,“ prohlásila starostka.

Beroun chce bojovat proti přemnoženým holubům pokutami za jejich krmení | Video: Jana Hájíčková

„Kdo bydlí v místech, kde se holubi srocují, tak ví, co to je za šílenost. Sám jsem je zažil na balkoně na sídlišti, kde dva měsíce nikdo nebyl. Je to ohromný problém. Vůbec se nedivím, že někteří lidé ze sídliště jsou zoufalí a volají o pomoc,“ řekl místostarosta Berouna Michal Mišina (Hnutí ANO).

Je řešením městský holubník?

Podle zastupitelky Hany Kašparové (Beroun sobě) by měla radnice zvážit pořízení městského holubníku, kde se holubům mění vejce za sádrová. „Jsou už v několika městech a podle zkušenosti z jiných států, hlavně západní Evropy, je to nejefektivnější způsob kontroly rozmnožování ptáků,“ navrhla Kašparová.

Podle Mišiny je ale v Berouně holubů tolik, že městský holubník problém nevyřeší. „Holubník je dobré řešení až pro udržování populace. Navíc holuba do holubníku jen tak nenalákáte, je potřeba holuby nachytat, pak je v holubníku dlouhodobě udržet, dokud nevyvedou mladé, kteří se tam budou vracet,“ vysvětlil místostarosta.

Starostka uvedla jako příklad domek pro jiřičky u vlakového nádraží. „Před rekonstrukcí vlakového nádraží bydlely na fasádě jiřičky. Podmínkou pro povolení rekonstrukce bylo vybudovat jim umělé hnízdiště, které ale dosud není obydleno,“ prohlásila Chalupová.

Zastupitel Martin Veselý navrhl, aby se uskutečnilo jednání se správci domů na sídlišti. „U některých domů jsou otevřené průlety na půdy, kde holubi hnízdí. Otvory je nutné zabezpečit,“ řekl Veselý.

Starostka slíbila, že vyvine edukační činnost. „Správci mohou argumentovat, že je to něco bude stát, ale zase ušetří za úklid. Zamezili jsme průletu holubů v parkovacím domě a musím uznat, že to bylo finančně nákladné,“ uzavřela Chalupová.

Lidé na sídlišti se hnízdění holubů brání zavěšováním stříbrných fáborků, CD disků, sítí apod.