Odůvodnění schodkového rozpočtu stojí především na zásadních investicích, které město chystá. Jedná se mimo jiné především o rekonstrukci prostranství před obchodní domem Hvězda za 32,5 milionu korun. Dále pak jde o stavebních úpravy mateřské školy Vrchlického, které se odhadují za 45 milionů či stavbu kanalizace v lokalitě Zavadilka za 39 milionů s dotací 14,9 milionu korun. V neposlední řadě se chystá nástavba jazykových učeben na základní škole Jungmannova, jež by měla vyjít na 6 milionů korun.

Sporná položka výběru pokut

Velkým tématem se při zasedání stala položka pokut, v které se do rozpočtu počítá s příjmy kolem tří milionů korun. „Rád bych se pozastavil nad bodem, co se týká pokut. Jsem velkým odpůrcem toho, aby se tato položka rozpočtovala v kladných číslech, protože to motivuje město k výběru a přímo se to týká práce městské policie, na kterou je poté vyvíjen tlak,“ vznesl námitku zastupitel Luboš Zálom. Ten zároveň představil dva případy v souvislosti s k parkováním, které jsou podle jeho slov ilustračním příkladem, jak v Berouně k výběru pokud dochází.

Slovo dostal Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun, který podal k případům vysvětlení s tím, že se vždy přestupky řeší individuálně. „Správní řád nám přímo nakazuje, aby strážníci brali v potaz možné polehčující okolnosti při projednání přestupku a přiklonili se k nim,“ uvedl mimo jiné Scherber.

K reakci na možnou skutečnost, zda jsou berounští strážníci nuceni k výběru pokut, vyzval velitele zastupitel Ivan Kůs. „Chce se zeptat pana velitele, jestli by mohl odpovědět na to, zda je nucen, aby plnil a pokuty ukládal, protože je tato položka v rozpočtu města,“ řekl zastupitel.

„Po celou dobu, co jsem ve funkci, což je bez mála pět let, tak mi nikdy nebylo vyřčeno, jestli jsme vybrali částku, kterou jsme měli údajně vybrat,“ uvedl velitel berounské městské policie Alexandr Scherber.

Deficit rozpočtu bude kryt přebytkem ve výši 95,4 milionu korun a přijatým úvěrem v hodnotě 87 milionů korun. Ze 17 přítomných zastupitelů se jich 13 vyslovilo pro schválení návrhu rozpočtu. Hlasování se zdrželi zastupitelé Martin Veselý, Adam Voldán a Kamil Machart.