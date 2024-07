Budova ve Švermově ulici, kde sídlila pošta, už byla podle České pošty prodána za 6,9 milionu korun manželům Jiřímu a Janě Strachovým. „Nyní nabízíme budovu k pronájmu, žádný spěch na to ale není. Nebo ji prodáme,“ informoval nový majitel Jiří Strach.

Lidé z berounského sídliště tak musejí na poštu až do Kostelní ulice. Někteří už tam dokonce přestali chodit. „Jelikož mám dvě děti a do Kostelní ulice je to pro mě daleko, navíc tam bývá hodně lidí, tak jsem na poštu přestala chodit. Využívám jen zásilkovnu, a když potřebuji balíkovnu, tak posílám balíky z obchodu,“ uvedla Michaela Pomyjová, která bydlí na berounském sídlišti.

„Na poštu chodím zhruba čtyřikrát do roka. Samozřejmě bylo příjemnější ji mít hned u domu, ale že už je jen v Kostelní ulici, mi nijak zvlášť nevadí,“ řekl další obyvatel berounského sídliště Jakub Schmid.

Česká pošta podle tiskového mluvčího Ivo Vysoudila nezaznamenala v souvislosti s loňskou redukcí poboček žádný zásadní problém. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc. Průměrná čekací doba klientů na pobočkách s vyvolávacím systémem v Berouně a Hořovicích se lehce zvýšila z původních průměrných 2:19 minut v květnu 2023 na 3:14 minut v květnu 2024. Průměrný počet klientů na těchto poštách v meziročním srovnání lehce poklesl z původních 18 011 v květnu 2023 na současných 17 377 v květnu 2024,“ sdělil Vysoudil. Podle něho ani nebylo nutné zvyšovat kapacitu zaměstnanců v Berouně.

Kdo by se chtěl vyhnout frontám, Česká pošta doporučuje, aby klienti využili možnosti se na pobočky s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas. Lze to přes web postaonline.cz/rezervace, nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online, kde si každý jednoduše vybere termín a službu, která se plánované návštěvy týká. „Rezervace je obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Objednávat se je nutné minimálně den předem. Další informace jsou k dispozici na ceskaposta.cz/rezervace,“ dodal Vysoudil.

Česká pošta kromě budovy ve Švermově ulici v Berouně prodala ještě dalších šest budov. Jedná se o budovy ve Svitavách, Bratří Čapků 351/1a, Českých Budějovicích, Nádražní 118/6, Táboře, Žižkovo nám. 10, Litvínově, Valdštejnská 2100, Plzni, Doudlevecká 277/13 a Frýdku-Místku, Heydukova 3436. „Prodej právě probíhá u dalších 19 nemovitostí a v nejbližší době budou k prodeji nabídnuty i další nemovitosti. Podrobnosti k prodeji zveřejňuje Česká pošta na svých webových stránkách,“uzavřel Vysoudil.