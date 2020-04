Prodejna Lidl v Berouně zkracuje od úterý otevírací dobu. Důvodem je potvrzená nákaza novým typem koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19, u jednoho ze zaměstnanců. V rámci prevence pak zůstalo v karanténě několik dalších pracovníků. Berounskému deníku informaci potvrdila mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš.

Prodejna v Berouně tak bude od úterý 7. dubna až do odvolání otevřena vždy od 9. do 19. hodiny. Podle oficiálního stanoviska společnosti Lidl, které má Berounský deník k dispozici, se nákaza novým typem koronaviru potvrdila u jednoho ze zaměstnanců v pondělí. Nicméně dotyčný zaměstnanec do zaměstnání už více než týden nedocházel.