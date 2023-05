/VIDEO, FOTOGALERIE/ V pondělí 8. května se na berounském Husově náměstí opět sejdou cestující z prvorepublikové doby, kteří se snad konečně dočkají tramvaje, která má z Berouna pokračovat na Plzeň. Populární happening Čekání na tramvaj se do královského města vrací už třináctým rokem. Tentokrát si v Muzeu Českého krasu veřejnost bude moct prohlédnout i originální futuristickou pohlednici ze začátku minulého století, která znázorňuje vizi s berounskými tramvajemi, a byla tak inspirací k organizaci akce.

Z recesistického setkání Čekání na tramvaj v Berouně. | Foto: Patrik Pařízek

Na počátku všeho byla černobílá pohlednice, kterou někdy kolem roku 1904 vydal knihkupec Václav Anthony. Snímek zachycuje berounské Husovo náměstí s radnicí v pozadí, jež v polovině protínají sbíhající se koleje s dvěma tramvajovými vozy – jeden z nich zjevně veze cestující. V popředí stojí čtyři postavy, dva muži, žena a průvodčí. Takto si předci představovali, jak by mohl Beroun vypadat za 100 let. Pohlednice přitom pochází ze série Beroun v budoucnosti, která představuje celkem tři představy. Jsou to parníky na Berounce, vzducholodě nad městem a avizovaná tramvajová doprava na náměstí.

Stánkaři na trhu kouzlí s cenami. Aby lidé kupovali a my přežili, říkají

Organizátor berounského happeningu Patrik Pařízek na pohlednici přišel zcela náhodou. „Teda už z doby předtím jsem věděl, že podobné futuristické pohlednice existují i v jiných městech. Nicméně jsem netušil, že něco obdobného bylo vydáno i k Berounu. Načež jsem jednou listoval v souborné knize o starých pohlednicích a tam jsem tu s tramvají na berounském náměstí našel. Ale pořád jsem neměl v ruce ten originál,“ líčí pořadatel.

Futuristická pohlednice s tramvajemi na berounském náměstí.Zdroj: se svolením Patrika Pařízka

Patrik Pařízek poté postupně přišel k myšlence, že v Berouně na toto téma uspořádá happening. První ročník připadl už na rok 2011 a tehdy se nechal inspirovat podobnou akcí, jež se uskutečnila o rok dříve v Sebrancích u Litomyšle. „Historické akce s možností využití kostýmů mě vždy lákaly a baví mě organizovat podobná setkání, při kterých se návštěvníci mohou dotknout historie a ideálně se v jiném čase tímto způsobem i ocitnout. Organizace našeho happeningu mě napadla, až když jsem si přečetl o tom v Sebrancích. Mají tam asi čtyři metry kolejí, u kterých lidé v dobových kostýmech čekali pro změnu na vlak. Tím si připomněli projekt nikdy nepostavené trati mezi Litomyšlí a Poličkou. Myslím, že akci opakovali ještě jednou a pak už ne. V Berouně ji pořádáme už potřinácté,“ poznamenal Pařízek.

Bylo to v průběhu čtvrtého ročníku, kdy se mu poprvé do rukou dostal originál pohlednice. „Jeden postarší pán nám ji na akci přinesl ukázat, a to díky médiím, v kterých si přečetl, že happening pořádáme. Věděl nicméně, že ta pohlednice je vzácná, takže nám ji bohužel nenabídl, že bychom si ji pořídili. Alespoň nám rád dovolil si udělat kopii,“ pokračuje pořadatel.

Zdroj: Youtube

Nakonec se ale povedlo, že se dočkali jiného dochovaného originálu. Opět zde zafungovala náhoda a veřejnost si pohlednici bude moct v pondělí prohlédnout. „Bylo to asi před rokem, kdy jeden můj kolega uklízel půdu v domě v Praze a vypadla na něj nějaká stará kniha. Ukázalo se, že byla pohlednicí založena. Vzpomněl si na mě a věnoval nám ji. Letos bude vůbec poprvé vystavena v Muzeu Českého krasu jako součást expozice modelů kolejových vozidel,“ připomněl Pařízek.

Muži vykrádali hasičské zbrojnice. Hydraulickými nůžkami si otevřeli trezor

Jednou z účastnic happeningu je také Jarmila Witoszová z Králova Dvora, která na akci chodí pravidelně od samého začátku. Dobový kostým má přitom originál z období první republiky. „Například boty, které jsem jednou našla u babičky, jsou ještě po prababičce a šaty jsou z babiččina šatníku. Řekla bych, že především ty boty, které jsou z prvorepublikové doby, tematicky odpovídají nejlépe. Věci mám i s dalšími schované v truhle na půdě a vždy jednou za rok si je na tuto akci obléknu. Když jde třeba i kamarádka, tak jí ráda něco půjčím,“ prozradila účastnice, která na happening chodí i se svými dětmi. „Jak ale rok od roku odrůstají, tak už bývá těžší nějaké věci pro ně sehnat,“ dodala.

Program:

Od 13:30 hodin - setkání cestujících s představiteli města Beroun

14 hodin - čekání na příjezd tramvaje na berounské náměstí

14:30 hodin - slavnostní představení nového kolejového vozu, zkonstruovaného přímo pro město Beroun a slavnostní zahájení výstavy Po kolejích z Bubudorfu. Modely kolejových vozidel Josefa Hubky

14:45 hodin - beseda s konstruktérem berounské tramvaje v Muzeu Českého krasu