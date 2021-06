/FOTOGALERIE/ Centrum pro komunitní práci střední Čechy v Berouně je neziskovou organizací pomáhající rodičům, kteří pečují nebo začínají pečovat o děti se zdravotním postižením. Organizace se primárně zaměřuje na podporu pečujících dospělých. „Působíme po celém Berounsku a snažíme se ulehčit roli rodičům, kteří se musejí starat o děti s různým postižením,“ předeslala koordinátorka pomoci Kateřina Vysloužilová.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy a jeho kontaktní místo v Berouně. | Foto: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

V drtivé většině případů rodiče musejí obětovat prakticky všechen osobní čas, aby stihli pro své děti zajistit vše potřebné. Mnohdy jde o závazek na dlouhá léta a není to vždy jednoduché. „Když se realizuje podobný záměr, tak se většinou zaměřuje na děti. Nicméně rodiče bez volna o své děti pečují deset patnáct let i více. A aby byli v tom, co dělají, nadále dobří, je důležité je podpořit,“ vysvětlila za centrum důvod této služby Andrea Lexová s tím, že když se do těchto rodin investuje potřebná energie tak, aby si rodiče mohli odpočinout, rodiny hned fungují lépe.