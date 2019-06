Město má za sebou pasportizaci travnatých ploch, udržuje je společnost AVE. „Zjistili jsme, že velké množství těchto ploch je soukromých a měli by se proto o ně postarat jejich vlastníci. Jedná se například o plochy okolo bytových domů na Velkém sídlišti,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Podle jeho slov je AVE je připraveno soukromé travnaté plochy sekat i nadále, ale až na základě uzavřených smluv s jednotlivými vlastníky.

„Město nabízí pomoc vlastníkům při uzavírání těchto smluv. Na vypracovaných mapových podkladech, které jsou k dispozici na webových stránkách města v záložce Pro občany, lze orientačně zjistit, které pozemky nejsou v majetku města. Od zelených městských se odlišují modrou barvou,“ řekla Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů berounské radnice.

Do údržby a obnovy zeleně investuje radnice každoročně miliony korun. Pokud chtějí mít lidé přehled o aktuálním stavu stromů v Berouně a okolí, mohou využít informace na portálu www.stromypodkontrolou.cz.

Beroun je na svoji zeleň náležitě pyšný, městským unikátem je pak Městská hora, lesopark, který tvoří zelené plíce města.

„Oceňujeme, že se do péče o městskou zeleň zapojili i někteří zastupitelé. Společně jsme vytipovali místa, kde by bylo vhodné a hlavně možné zasadit nové stromy při příležitosti narození nových berounských občánků. Uvažujeme o tom, že by rodiče dostali poukaz na nákup určitého druhu stromu, který by následně na počest svého potomka zasadili,“ dodal Michal Mišina.